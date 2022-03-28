Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

28.03.2022 20:11
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 24. haftanın son maçında lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 85-78 mağlup etti.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 24. haftanın son maçında lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 85-78 mağlup etti.

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ilk periyodunu 24-14, devreyi de 43-32 ev sahibi ekip önde tamamladı. Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren ve periyodu 58-56 üstün tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 85-78 galip ayrıldı.

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Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika


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