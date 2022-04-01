Misli.com Türkiye Basketbol Ligi - Son Dakika

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 25. haftanın açılış maçında HDI Sigorta Antalya Güneşi, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 83-74 yendi.
Kepez Turgut Özal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte farkı açan ev sahibi ekip soyunma odasına 40-30 önde gitti. Üçüncü çeyreği de 68-50 üstün kapatan HDI Sigorta Antalya Güneşi, sahadan 84-74 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Antalya ekibi 11. galibiyetini elde ederken, Mersin temsilcisi 15. yenilgisini aldı.
Kaynak: AA
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