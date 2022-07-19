Mithat Pala; "Takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Mithat Pala; "Takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyorum"

19.07.2022 10:03

- Mithat Pala; "Takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyorum" Çaykur Rizespor futbolcusu Mithat Pala: "Bülent hocanın başarısı tartışılmaz" "Rizespor'u taraftarımızla beraber Süper Lig'e taşıyacağız" Erzurum'da kamp sürecine devam eden Çaykur Rizespor'un futbolcusu Mithat Pala, "Rizespor...

- Mithat Pala; "Takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyorum"

Çaykur Rizespor futbolcusu Mithat Pala:

"Bülent hocanın başarısı tartışılmaz"

"Rizespor'u taraftarımızla beraber Süper Lig'e taşıyacağız"

ERZURUM - Erzurum'da kamp sürecine devam eden Çaykur Rizespor'un futbolcusu Mithat Pala, "Rizespor için vazgeçilmeyen futbolculardan bir tanesi olmak istiyorum" dedi.

2'nci etap kamp çalışmalarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını hızla sürdürüyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Rizespor'un 21 yaşındaki genç orta saha futbolcusu Mithat Pala, Çaykur Rizespor futbolcusu olmaktan memnun olduğunu belirtirken, Süper Lig'e tekrar çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

"Erzurum'daki yüksek rakım nefesimizi açıyor"

Yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını belirten Çaykur Rizespor futbolcusu Mithat Pala, "Öncelikle 3 yıldır kamp çalışmalarımız için hep Erzurum'a geliyoruz. Burası idman sahaları ve konaklama alanları açısından çok iyi durumda. Burada kamp süreci olarak takımdaki abilerim ve arkadaşlarım olsun hep beraber çok iyi hazırlanıyoruz. Çok iyi bir kamp sürecinin geçtiğini söyleyebilirim. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Erzurum'daki yüksek rakım nefesimizi açmak açısından bize çok iyi geliyor. Bununla beraber zaman zaman zorlandığımız durumlar da oluyor. Genel olarak bize sağladığı faydalar açısından yüksek rakım daha iyidir" dedi.

"Bülent hocanın başarısı tartışılmaz"

Takım için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen Pala, "Rizespor'un çok iyi bir kulüp olduğunu düşünüyorum ve burada gerçekten çok mutluyum. Burada bulunduğum sürece de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bülent hocanın futbolculuk kariyeri olsun, teknik direktörlük kariyeri olsun başarısı tartışılmaz. Tüm Türkiye'nin kabul ettiği ve bildiği bir şeydir. Hocamız bize her konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de onun söylediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyorum"

Rizespor'da kalıcı olmak istediğini kaydeden Pala, "Rizespor'da kendi hedeflerimden daha önemli olan kulübün hedefleridir. Rizespor'u hakkettiği yere, Süper Lig'e taşımak öncelikli hedefimiz. Daha sonra kendi hedefim bu takımın bir parçası olmak, kalıcı olmak ve bu takımın değişilmez oyuncularından olmaktır. Rizespor taraftarı iyi günde kötü günde hep yanımızdalar. Her zaman bize destek oluyorlar. Bu sene de onların bize olacak desteğiyle, sağladıkları motivasyonla, taraftarın gücünü arkamıza alarak Rizespor'u layık olduğu yere, Süper Lig'e hep beraber çıkartacağız" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Rizespor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mithat Pala; 'Takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyorum' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:01 Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu
10:00 Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak
09:55 Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den Arda Kural itirafı: Gençken ona aşıktım
09:46 Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü!
09:21 Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var
09:20 Çoban sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışırken araç aralarına daldı: 19 koyun ile 1 eşek telef oldu
08:52 Nagihan Karadere, Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimden oldu" dediği Hakan Ural'dan intikam aldı: Zamanında bana 'evlat olsa sevilmez' demişti
08:46 CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığında gamalı haç görüldü! Kimse şikayetçi olmadı
08:03 Sandık görevlilerinin eğitimi sırasında AK Parti'den uyarı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verilen oylar başka bir adaya yazılmış
07:59 Hamile olduğunu öğrenen genç oyuncu Yağmur Ün, başrol olduğu filmden çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 10:12:32. #1.13#
SON DAKİKA: Mithat Pala; "Takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement