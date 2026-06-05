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Mitoma Dünya Kupası kadrosunda yok

Mitoma Dünya Kupası kadrosunda yok
05.06.2026 14:55
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Brighton'ın oyuncusu Kaoru Mitoma, sakatlığı nedeniyle Japonya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.

İngiltere Premier Lig'indeki Brighton'ın kanat oyuncusu Kaoru Mitoma, bu yaz Dünya Kupası için Japonya'nın 26 kişilik kadrosunda yer almayacak.

Yirmi sekiz yaşındaki oyuncu mayıs ayında Brighton'ın Wolves'a karşı 3-0'lık galibiyetle ayrıldığı maçta hamstring sakatlığı yaşadı.

F Grubu'ndaki Japonya, 14 Haziran'da Hollanda'ya karşı oynayacak. Bunu 21 Haziran'da Tunus ve beş gün sonra İsveç'le yapacakları mücadeleler izliyor.

Milli takımın teknik ismi Hajime Moriyasu'nun açıkladığı kadroda 2018-2020'de Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Yuto Nagatomo da yer alıyor.

Öte yandan Liverpool'dan Wataru Endo, Crystal Palace'tan Daichi Kamada, Leeds'den Ao Tanaka ve Celtic'ten Daizen Maeda da kadronun dikkat çeken isimlerinden.

Hajime, Mitoma'nın katılamamasından dolayı büyük bir üzüntü yaşadığını söyledi:

"Bu en çok onu üzecek. Umarım en kısa sürede iyileşir."

Japonya Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Aya Suzuka (Parma Calcio).

Defans: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Ayumu Seko (Le Havre AC), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Suzuki Junosuke (FC Copenhagen).

Orta saha: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz 05), Takefusa Kubo (Real Sociedad).

Forvet: Ayase Ueda (Feyenoord), Keito Nakamura (Stade de Reims), Ito Suzuki (SC Freiburg), Kento Shiode (Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Brighton, Japonya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mitoma Dünya Kupası kadrosunda yok - Son Dakika

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