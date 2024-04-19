MIYC Trio Cup Yat Yarışlarında Şampiyonlar Belli Oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen MIYC Trio Cup Yat Yarışları 4. ayak mücadelesinde şampiyon yelkenciler belli oldu.
Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) bu yıl ikinci kez düzenlediği ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup yarışlarının 4. ayak mücadelesiyle birlikte şampiyona tamamlandı.
Dördüncü ayak mücadelesine Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Rusya'dan 10 yelkenli yat ile 30 sporcu katıldı. Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, bir süre antrenman turları attı.
Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgara göre uygun parkuru belirlemesinin ardından koy içinde yarışa başlayan yatçılar, rüzgar ve rakipleriyle mücadele ederek bitişe geldi.
Dördüncü ayak sonuçlarıyla kupada şampiyonlar ve dereceye giren yelkenciler belirlendi.
Dördüncü ayak ve genel sonuçların birincilerine ödülleri, kulüp bahçesinde düzenlenen törende verildi.
Kupada sınıflarına göre dereceye giren yatlar ve dümencileri şu şekilde:
IRC-1
1- Vakkorama (Cem Hakko)
2- Farraway (Zafer Öznur)
3- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)
IRC-2
1- M2-DRD Hotels (Hasan Cıplak)
2- Auriga (Behlül Usluoğlu)
3- Ada Sailor (Alp Doğuoğlu)
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