MKE Ankaragücü, Anadolu kulüplerine yapılan hakem hatalarını eleştirdi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Anadolu kulüplerine yapılan hakem hatalarını eleştirdi

MKE Ankaragücü, Anadolu kulüplerine yapılan hakem hatalarını eleştirdi

MKE Ankaragücü, Anadolu kulüplerinin aleyhine yapılan hakem hatalarının arttığını belirterek, her maçta adalet talep ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Türk futbolunda yaşanan güven erozyonuna dikkat çekilerek, her kulübün eşit şartlarda mücadele etme hakkına sahip olduğu vurgulandı.

27.02.2024 15:34  Güncelleme: 15:35
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MKE Ankaragücü, Anadolu kulüplerinin aleyhine yönelik yapılan hakem hataları olduğunu dile getirerek, her karşılamada adalet vurgusu yaptı.

MKE Ankaragücü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türk futbolu, her karşılaşmada yapılan skandal hatalarla daha da kaotik bir hal almaya devam ediyor. Bu seviyede güven erozyonunun yaşandığı bir dönemi futbolumuzda asla hatırlamıyoruz. Son günlerde özellikle Anadolu kulüplerinin aleyhine yapılan hakem hataları, bizi bu açıklamayı yapmaya zorunlu kıldı. Futbolu yönetenlere; Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını, her kulübün çok değerli ve eşit şartlarla mücadele etme hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. 114 yıllık İmalat-ı Harbiye'nin takımı olarak, ayrıcalık değil her kulüp için, her karşılaşmada 'adalet' istiyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Anadolu kulüplerine yapılan hakem hatalarını eleştirdi - Son Dakika

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