MKE Ankaragücü Başkanı: Ankaragücü'nü düşman ilan etmeleri sorumlularından biri

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MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, "Net bir biçimde söyleyeyim, Mehmet Büyükekşi'nin ne başarısını gördük, ne kadar güzel süreç yönetti de ne kadar destek olalım, ne kadar onun yanında duralım. Bizim bugün başımıza gelen ne varsa bunların en büyük sorumlularından bir tanesi de Ankaragücü'nün düşman ilan etmeleri" dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda geride kalan sezonu basın mensuplarına değerlendirdi. Fırat'a MKE Ankaragücü Kulüp sorumluları da eşlik etti. Tek hedeflerinin Ankaragücü'nü Süper Lig'e tekrar çıkmak olduğunu ifade Eden Fırat, "Yiğit düştüğü yerden kalkar. Gerçekten Ankaragücü'ne aidiyet duygusu hisseden yönetim kurulu üyelerimizle, bu kulübü hak ettiği yere çıkarmak için kolları sıvadık. Hocamızla anlaştık. Hocamızla da anlaşma sırasında söyledik kendisine. Bizim Süper Lig'e çıkmaktan başka bir planımız yok. Ligin ilk maçından son maçına kadar 1'inci Lig'i domine edecek bir Ankaragücü... Bu hedefle yolumuza devam edeceğiz Allah nasip ederse. Tabii kulübümüzün ekonomik anlamda bu yıl içerisinde hiçbir kurumdan bir katkı alma durumu söz konusu olmadı. Yönetim kurulumuzun haricinde bu kulübe ekonomik anlamda bir katkı gelmedi. Bunu biz kendi içimizde, imkan çerçevesinde ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ankaragücü'müz bunun çok daha fazlasını hak ediyor. Eksiklerimiz var, doğru. Bu kulüp adına fedakarlıktan hiçbir zaman kaçmadık. Bundan sonra da kaçmayacağız. Hiçbir suretle bu kulübü yarı yolda bırakmayacağız. Biz 'Ankaragüçlüyüz.' Taraftarımızın fedakarlığı, deplasmanlara gelişi, her maçta çektiği acıyı hepimiz aynı şekilde yaşadık. Bu süreci istediğimiz noktaya getiremedik, ligde kalamadık. Bunda hakem hataları diyebiliriz. Federasyonun istifası noktasında imza vermemizden dolayı karşımızda olmaları olabilir. Bunların hepsi bir şekilde bahane. Sonuçta ne olursa olsun bu kulüp Süper Lig'i hak eden bir camia" diye konuştu.

"EN VERİMLİ FUTBOLCULARLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

MKE Ankaragücü'nün 1'inci Lig'deki kadro yapılanmasının nasıl olacağı konusundaki soruyu yanıtlayan Fırat, Haziran'ın 26'sında tam kadro, tüm futbolcularla kulüpte toplanacağını belirterek, "Hocamız da bu süre zarfında çalışmalarına başladı. Hocamızın devam etmek istediği tüm oyuncularla biz devam edeceğiz. Yani bir 1'inci Lig takımının 10 birim bütçesi var ise Ankaragücü'nün Süper Lig'deki bütçesi 50 birimse biz bütçe noktasında hiçbir sınırlama koymaksızın mevcut Ankaragücü'nün kemik kadrosu ile devam etmek istediği tüm oyuncularla devam etme imkanını sunduk kendisine. Eksik bölgelerimiz var. Bunlarla alakalı çalışmasını yapacak. Scout ekibimiz bununla ilgili çalışacak, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Tanık, bu konuyla bizzat ilgilenecek. İlave de transferlerimiz olacak. Yani burada şöyle bir şey düşünmeyelim. Bu takım Süper Lig takımı. Biz bir alt lige düştük diye kadro yapılanması, değişiklikler, böyle bir şey yok. Bizim bir sene yapılanma sürecimiz olmuştur. Bunu geri Süper Lig'e çıkmak için aynı kadro, ilave transferlerle bir şekilde ligin ilk haftasından, son haftasına kadar ligi domine edecek ve şampiyonluk dışında bir şansın olmadığı bir takım halinde olacağız. Burada hocamızla ilk toplantımızda şunu söyledik. Hocam biz şampiyonluk dışındaki bir senaryo hiç konuşmayalım. Biz bunu sağlamak için bize ne gerekiyor? Yabancılardan feragat edilip göndermemiz gerekiyorsa, gönderelim kadroyu açmak adına, gerekiyorsa. Bizim mevcutta geçen yıl çok ciddi verim aldığımız Christian Bassogog, Ali Sowe gibi yabancı ve Efkan Bekiroğlu gibi yerli oyuncumuz var. Baktık bu oyunculardan hangisiyle yola devam edilmesi gerektiğinin planlamasını yapacağız. Bu oyunculardan en verimlileri hangisiyse onlarla yola devam edeceğiz" dedi.

"BURASI 113 YILLIK İMALAT-I HARBİYE"

Bir basın mensubunun, Türkiye Futbol Federasyonu alınan seçim kararının ardından başkan adayları arasında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu mevcut Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye karşı seçimlerde Ankaragücü'nün tutumunun nasıl olacağı sorusu üzerine Fırat şöyle konuştu:

"Net bir biçimde söyleyeyim, Mehmet Büyükekşi'nin ne başarısını gördük, ne kadar güzel süreç yönetti de ne kadar destek olalım, ne kadar onun yanında duralım? Bizim bugün başımıza gelen ne varsa bunların en büyük sorumlularından bir tanesi Ankaragücü'nü düşman ilan etmeleri, Ankaragücü'ne karşı cephe almalarıdır. Yani bu kulübü bu süreçten sonra ziyarete gelen insanların hepsi şunu söylediler; ya burası 113 yıllık İmalat-ı Harbiye. Buraya kimsenin alma şansı yok. Hiç kimsenin, hiç kimsenin Ankaragücü'nü düşman ilan etme hakkı da yok. Bu insanlar yaptıklarını biliyorlar. Ama dediğim gibi seçim geldiğinde de elimizden de geliyorsa yapacağız. O gün de cevabı herkese vereceğiz."