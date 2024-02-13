MKE Ankaragücü Başkanı Eryaman Stadyumu hakkında konuştu

MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, Galatasaray karşılaşması öncesi Eryaman Stadyumu hakkında yaptığı açıklamada, "Zemin konusu bazı rakiplerle oynanacak karşılaşmalardan önce hep polemik oluyor. Bu konuda kararı verecek kurum TFF'dir" dedi.
MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray müsabakası öncesi açıklamalarda bulundu. Konya spor karşısında alınan mağlubiyetin Galatasaray maçının önemini artırdığını dile getiren Fırat, "Spor kamuoyunun tamamının tartışmasız penaltı olarak yorumladığı pozisyonda 3 dakikalık bir inceleme sonrası verilen hatalı karar, Konya'dan puansız ayrılmamıza neden oldu. Bu karara ilişkin VAR kayıtlarını TFF'den resmi yollarla istedik. Daha önce bazı kulüpler için bu kayıtlar kamuoyu ile paylaşılmıştı. Kulüp olarak biz de TFF' den gelecek cevabı bekliyoruz. TFF'nin tarafsız ve her kulübe eşit yönetim anlayışı ile bu kayıtları bizimle paylaşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Zemin konusu bazı rakiplerle oynanacak karşılaşmalardan önce hep polemik oluyor"
Eryaman Stadyumu'nun zemini hakkında değerlendirmelerde bulunan Fırat, 2023-2024 sezonunda lig ve kupada MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin toplamda 29 karşılaşma oynadığını hatırlatarak, "Zemin konusu bazı rakiplerle oynanacak karşılaşmalardan önce hep polemik oluyor. Bu konuda kararı verecek kurum TFF'dir. 2-6 Şubat tarihleri arasında stadyumda oynanan 3 karşılaşma sonrası 7 Şubat tarihinde TFF burada denetim yaptı ve 8 Şubat tarihinde Gençlerbirliği- Trabzonspor karşılaşması için oynanabilir onayı verdi. Stadyum o maçın bitimi ile birlikte 10 günlük bir bakıma alındı. Teknolojinin verdiği tüm imkanlar maksimum seviyede kullanılarak stadyuma bakım yapılıyor. Ankara'da iklim şartları da mevsim normallerinin çok üzerinde gidiyor. Sahanın durumunu bugün itibari ile, 7 Şubat tarihinde raporlanan sahadan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.
"Hiçbir kulübe ayrıcalığın yapılmadığı bir Süper Lig her kulübümüzün isteğidir"
Futbolcu sağlığının tüm kulüpler için öncelik olduğuna değinen Fırat, "Akla gelen ilk soru 6 gün içerisinde 4 karşılaşmada oynayan oyuncuların sağlığının, pazar günü karşılaşmaya çıkacak oyunculardan daha mı değersiz olduğudur. Aslında TFF'nin vereceği karar bize bu sorunun da cevabını vermiş olacak. Türk futbolunun en büyük sorunu, futbol kulüplerinin futbolun kurumlarına olan güven sorunudur. Kuralların herkes için eşit uygulandığı, hiçbir kulübe ayrıcalığın yapılmadığı bir Süper Lig istisnasız her kulübümüzün isteğidir. Umarım verilecek karar adaletli olur ve spor kamuoyunda bir kez daha ciddi bir güven kaybı oluşturmaz" dedi. - ANKARA
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