Faruk Koca: Bu yapılan eylem en çok Ankaragücü'ne ve camiasına zarar vermiştir' - Son Dakika
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Faruk Koca: Bu yapılan eylem en çok Ankaragücü'ne ve camiasına zarar vermiştir'

05.09.2022 01:46

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Bu yapılan eylem en çok Ankaragücü'ne ve camiasına zarar vermiştir.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Bu yapılan eylem en çok Ankaragücü'ne ve camiasına zarar vermiştir. Gerçekten bu anlamda üzgünüm ve Beşiktaş camiasından da özür diliyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca açıklamalarda bulundu. Koca, "Bir taraftarın 4 metreden atlayıp koşup sahanın içinde bir Beşiktaşlı futbolcuya yaptığı hareketi şiddetle kınıyorum. Adli makamlar gerekli işlemleri yapacaktır. Bu yapılan eylem en çok Ankaragücü'ne ve Ankaragücü camiasına zarar vermiştir. Gerçekten bu anlamda üzgünüm ve Beşiktaş camiasından da özür diliyorum. Bu anlamda yapılması gereken, bizim atacağımız hangi adımlar varsa bunu atmaya hazırız. Yaşanan olaylar ortaya çıkacaktır. Maalesef Beşiktaşlı genç oyuncunun yaşanan olaylardan sonra hem yedek kulübesine ve bazı futbolculara yakışmayan ifadeler, küfürlü sözlerle tahriki söz konusudur. Biraz daha olaylar detaylı incelenip tespit edilip açıklama yapılacaktır" diye konuştu.

Faruk Koca, "Hiçbir zaman da hak etmediğimiz bir puanı almak istemediğimizi defalarca söyledim. Maalesef bazı kararların, zorlama kararlar olduğunu, özellikle hayati öneme arz eden pozisyonlarda zorlama olduğunu görüyoruz. Bir gerçek var ki büyük takımlarla ilgili Anadolu'da aleyte bu tür kararlar veriliyor. Biraz daha soğukkanlı davranmak gerekir. Özellikle bizim oyuncularımızın gösterdiği performansın karşılığı bu olmamalıydı. Bazı kararlardan dolayı böyle bir sonuç elde etmemizden dolayı da üzüntümüzü ifade etmek istiyorum. Bütün oyuncularımı performanslarından dolayı kutluyorum."

"Yanlışın arkasında hiçbir zaman durmayız, durmayacağız" diyen Koca, "Biz kendimizin yapması gereken müdahaleler ve cezalar ne varsa onu da yaparız. Böyle bir kompleksimiz yok. Yanlışın arkasında hiçbir zaman durmayız, durmayacağız da. Bu bir oyun, centilmence geçmesi lazım. Ahmet başkanımızla (Çebi) birlikte bu sene Ankaragücü-Beşiktaş camiasını daha yakınlaştıracak eylemler yapmamız gerektiğini söyledim. Bu da yapacağız. Ben gideceğim Beşiktaş taraftar derneklerine onlarla oturup sohbet edeceğim. Ahmet başkan gelecek bizim derneklerle sohbet edecek. Çünkü Ankaragücü-Beşiktaş maçlarının böyle gergin geçmesinin Türk futboluna hiçbir katkısı yok, olamaz da. Özellikle yöneticiler olarak bu sorunun çözümüyle ilgili ivedilikle adım atmamız gerektiğini belirtmek istiyorum."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Faruk Koca: Bu yapılan eylem en çok Ankaragücü'ne ve camiasına zarar vermiştir' - Son Dakika

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