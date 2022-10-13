MKE Ankaragücü Başkanı Koca, "Tek Yürek Ankaragücü" filminin ilk çekimini yaptı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Başkanı Koca, "Tek Yürek Ankaragücü" filminin ilk çekimini yaptı

13.10.2022 13:30
MKE Ankaragücü Başkanı Koca, "Tek Yürek Ankaragücü" filminin ilk çekimini yaptı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, "Tek Yürek Ankaragücü-İmalatı Harbiye Ruhuyla" filminin ilk sahnesi için temsili olarak yönetmen koltuğuna oturdu.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, "Tek Yürek Ankaragücü-İmalatı Harbiye Ruhuyla" filminin ilk sahnesi için temsili olarak yönetmen koltuğuna oturdu.

Filmin Hamamönü Mahallesi'ndeki setine gelen Faruk Koca, burada filmin yönetmeni Serdar Çetinkaya, oyuncular Sitare Akbaş, İnanç Konukçu ve set ekibiyle bir araya geldi.

Filmin ilk sahnesi için yönetmen koltuğuna oturan ve "oyun" diyen Koca, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Çok gururlu ve heyecanlı olduğunu belirten Faruk Koca, şunları kaydetti:

"İnsanın başına ne geleceği belli olmaz, kaderde bir film setinde sanatçılarla bir arada olmak da varmış. Ankara'nın tarihi mekanlarından birindeyiz. 'Tek Yürek Ankaragücü' filminin startını verdik. İnşallah 27 Aralık'a yetiştirmeye çalışacak arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda askerlere mermi üretim tesisinde çalışanların ve çocuklarının kurduğu bir kulübün başkanı olmanın onurunu yaşıyorum. Özellikle sanatçı ekibine ve çekim ekibine teşekkür ediyorum. Ciddi bir eser ortaya çıkacaktır. Yönetimimizde üç iş adamı arkadaşımız, filme sponsor oldu, onlara da teşekkür ediyorum. Filmin ciddi bir izleyiciye ulaşacağını düşünüyorum. Gişeden gelecek gelirin yüzde 80'i kulübün olacak. İzleyiciler bu filmle nereden nereye gelindiğini görecek."

Filmin yönetmeni Serdar Çetinkaya ise 8 aylık sürecin sonunda çekimlere başladıklarını aktararak, "Ankara, filmi sahiplendi. 300'e yakın oyuncu olacak. 20 kişilik bir ana kadromuz var. Geçmiş ve günümüzü harmanladığımız bir film. O gün o adamlar bir yandan futbol oynarken bir yandan da cephane üreterek memleketi kurtardı, tek yürek oldular. Bugün de taraftarın, kulübün bir çocuk için nasıl tek yürek olduğunu herkese anlatacağız. Anadolu tribünlerinin de desteğini alıyoruz. Ankaragücü yine birleştirici bir rol oynuyor. Hep birlikte bir mücadelenin nasıl verildiğini göstereceğiz. Başkanımızın vizyonu olmasaydı bu film buralara gelmezdi." diye konuştu.

Başrol oyuncularından İnanç Konukçu, iyi bir MKE Ankaragücü taraftarı olduğunu dile getirerek, "Başkanımla da bugün tanışmak nasip oldu. Filmimiz hayırlı olsun. Tarihi bir hikaye anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer başrol oyuncularından Sitare Akbaş ise çok kıymetli bir filmde rol aldığını anlatarak, "Kuruluşundan itibaren kendi ihtiyaçlarından vazgeçip vatana hizmet etmek isteyen Türk halkının neler başardığına şahitlik edeceğiz. Bir insan hayatını kurtarmak için Ankaragücü taraftarının nasıl emek sarf ettiğini göreceğiz. Bu filmde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Başkanı Koca, 'Tek Yürek Ankaragücü' filminin ilk çekimini yaptı - Son Dakika

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