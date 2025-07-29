MKE Ankaragücü Bolu'da Kamp Yapıyor

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapıyor.
Karacasu beldesindeki bir otelde hazırlıklarını sürdüren Ankara ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde idmana çıktı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, koordinasyon, top sürme ve pas çalışması yaptı.
MKE Ankaragücü, Bolu kampını 8 Ağustos'ta tamamlayacak.
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