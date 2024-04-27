MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyet arıyor - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyet arıyor

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyet arıyor

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti. MKE Ankaragücü, 5 aydır deplasmanda galip gelemiyor.

27.04.2024 09:59
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Haftaya 37 puanla düşme hattının 4 puan üstünde 13. sırada giren başkent temsilcisi, geçen hafta Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenilmişti. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında da Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, Rize'den 3 puanla dönerek alt sıralarda uzaklaşmayı hedefliyor.

MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Nihad Mujakic ile sakatlıkları bulunan Olimpiu Morutan ve Alper Uludağ bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor ise 48 puanla 6. sırada yer alıyor. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilerek sona eren Çaykur Rizespor, üst sıralardan kopmamak için rakibini mağlup etmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

Deplasmanda 8 maçtır kazanamıyor

MKE Ankaragücü, 5 aydır deplasmanda galip gelemiyor.

Ligdeki son dış saha galibiyetini 25 Kasım'da Gaziantep FK karşısında 1-0'lık sonuçla alan MKE Ankaragücü, daha sonra oynadığı 9 deplasman maçında 5 yenilgi, 4 beraberlik yaşadı.

Kaynak: AA

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