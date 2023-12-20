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MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı için hazır - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı için hazır

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanda takım taktik çalışmaları üzerinde duruldu. Ali Sowe ise cezalı durumda olduğu için forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı için hazır
20.12.2023 - 18:59,  Güncelleme: 19:00
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde toplanan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Dayanıklılık koşusu, pas ve rondo çalışmaları yapan başkent ekibi, idmanın son bölümünde tam sahada taktik hazırlıklar üzerinde durdu.

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşmasında, Çaykur Rizespor karşılaşmasında gördüğü kart nedeni ile cezalı duruma düşen Ali Sowe forma giyemeyecek.

Karşılaşma, yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda başlayacak.

Kaynak: AA
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