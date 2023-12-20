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MKE Ankaragücü, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

MKE Ankaragücü, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
20.12.2023 - 13:59,
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ağırlayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını Beştepe tesislerinde sürdürdü. 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Ankaragücü, Hatayspor ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak. - ANKARA

Kaynak: İHA
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