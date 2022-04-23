MKE Ankaragücü Kulübü, Kızılay Meydanı'nda 23 Nisan etkinliği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

MKE Ankaragücü Kulübü, Kızılay Meydanı'nda 23 Nisan etkinliği düzenledi

23.04.2022 17:27
MKE Ankaragücü Kulübü, Kızılay Meydanı'nda 23 Nisan etkinliği düzenledi

MKE Ankaragücü Kulübünün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kızılay Meydanı'nda açtığı standa çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

MKE Ankaragücü Kulübünün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kızılay Meydanı'nda açtığı standa çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün, Ankara'nın en kalabalık yeri Kızılay'da düzenlediği organizasyonda çocuklara, başta Ankaragücü tarihini anlatan boyama kitabı, kalemler olmak üzere birçok ürün hediye edilirken, palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinliği de yapıldı.

Standa gelen çocuklar, müzikler eşliğinde kendilerine hediye edilen Türk bayrağı ve Ankaragücü bayrağını coşkuyla sallayarak günün tadını çıkardı.

MKE Ankaragücü Kulübü Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok keyifli bir organizasyona imza attıklarını belirterek, "İnşallah geleceğimiz daha güçlü olacak. Ankaragücü artık sadece yeşil sahalarda değil her yerde şampiyon olacak. Ankaralıların, Ankaragüçlü olması için tüm ekibimizle ve başkanımızın desteğiyle var gücümüzle çalışmaktayız." dedi.

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sorumlusu Hüseyin Aytekin, şehrin en önemli noktalarından birinde çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ankaragücü, Ankara kültürünün en önemli parçalarından biri. Bugün müthiş bir ilgiyle karşı karşıyayız. Anlamlı bir günde çocuklarla beraberiz. Çocuklarımızın için anlamlı hediyeler hazırladık. Ankaragücü sadece futbol takımı değil, bundan çok öte, 112 yıllık bir camia. Ciddi bir kültürümüz var. Bu tarz faaliyetlerimiz devam edecek. Stadımızdaki son maçlarımıza çok fazla çocukların aileleriyle ilgisi var. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız, camiamız bizi takip etsin, etkinliklerimiz devam edecek."

MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Danışmanı Recep Poyraz da günün önemine dikkati çekerek, "Bizler sportif başarının yanı sıra her alanda, kurumsal bir şekilde hedefe doğru yürüyoruz. Farklı şeyler yapmaya devam edeceğiz başkanımızın vizyonuyla. Bütün çocukların bayramını kutluyorum." diye konuştu.

MKE Ankaragücü Kulübü, Kızılay Meydanı'nda 23 Nisan etkinliği düzenledi
MKE Ankaragücü Kulübü, Kızılay Meydanı'nda 23 Nisan etkinliği düzenledi
MKE Ankaragücü Kulübü, Kızılay Meydanı'nda 23 Nisan etkinliği düzenledi
MKE Ankaragücü Kulübü, Kızılay Meydanı'nda 23 Nisan etkinliği düzenledi
MKE Ankaragücü Kulübü, Kızılay Meydanı'nda 23 Nisan etkinliği düzenledi

YORUMLAR
500
Başkentlilere 23 Nisan metrosu sürprizi Başkentlilere 23 Nisan metrosu sürprizi Metronun sevimli misafiri Metronun sevimli misafiri

Kızılay Meydanı, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Kızılay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Kulübü, Kızılay Meydanı'nda 23 Nisan etkinliği düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 17:39:05. #1.11#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Kulübü, Kızılay Meydanı'nda 23 Nisan etkinliği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement