MKE Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş Hakkında Disiplin Soruşturması Başlatılması İçin TFF'ye Başvuracak - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş Hakkında Disiplin Soruşturması Başlatılması İçin TFF'ye Başvuracak

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın sportmenlik dışı hareketleri nedeniyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacak.

29.02.2024 12:47  Güncelleme: 12:48
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MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ağırladığı Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "27 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleriyle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." denildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş Hakkında Disiplin Soruşturması Başlatılması İçin TFF'ye Başvuracak - Son Dakika
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