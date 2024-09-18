MKE Ankaragücü'nde Kenan Koçak Dönemi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nde Kenan Koçak Dönemi

MKE Ankaragücü\'nde Kenan Koçak Dönemi

Kenan Koçak, MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü oldu ve iki yıllık sözleşme imzaladı.

18.09.2024 16:18
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Kenan Koçak ile iki yıllık sözleşme imzanladı.

Eryaman Stadı'nda düzenlenen imza törenine MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Levent Onuk ve Kenan Koçak katıldı.

Koçak, yaptığı açıklamada, görevinin büyük sorumluluk getirdiğini vurgulayarak "Projeye inandığım için buradayım. Futbolcu kardeşlerimle birlikte Ankaragücü'nü layık olduğu yere getirmeye çalışacağız." dedi.

Öncelikli hedeflerinin Ankaragücü'nü yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğunu ifade eden Koçak, "O yüzden buradayım. Futbolcu kardeşlerime, taraftara, herkese ihtiyacım var. Bu başarı ancak birlik ve beraberlik içerisinde olur." değerlendirmesini yaptı.

Koçak, mevcut kadroyu yeterli bulup bulmadığıyla ilgili soruya ise "İnandığım bir takım ve kadro yapılanması var. Bu kadro yapılanmasından maksimumu çıkarmayı hedefliyorum. Ben umutlu ve inançlıyım." cevabını verdi.

Levent Onuk da Kenan Koçak'ı teknik direktörlük görevine getirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Koçak, konuşmaların ardından kendisini iki yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde Kenan Koçak Dönemi - Son Dakika

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