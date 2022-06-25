MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi

25.06.2022 15:07
MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi

MKE Ankaragücü Kulübünün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 2 Temmuz'a ertelendi.

MKE Ankaragücü Kulübünün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 2 Temmuz'a ertelendi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneğimizin, 25 Haziran'da ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamamış olması nedeniyle, gerçekleştirilememiş olup, daha önce alınan karar gereği ikinci toplantı, kulübümüzün resmi internet sitesi ve gazetede yayınlandığı üzere 2 Temmuz Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır."

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi - Son Dakika
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