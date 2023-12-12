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MKE Ankaragücü Spor Kulübü Özür Diledi

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçı sonrası hakeme yapılan saldırı nedeniyle Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür diledi.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Özür Diledi
12.12.2023 - 00:53,
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MKE Ankaragücü Spor Kulübü tarafından Türk futbol kamuoyu ve tüm spor camiasından özür dilediklerine dair açıklama yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakeme yapılan saldırı damga vurdu. Ev sahibi ekip de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadyumu'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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