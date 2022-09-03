MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Antrenmanın son bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmasının yapıldığı kaydedildi.
MKE Ankaragücü, yarın Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te Beşiktaş'la karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika