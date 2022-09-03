MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

03.09.2022 23:06
MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın son bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

MKE Ankaragücü, yarın Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te Beşiktaş'la karşılaşacak.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Ömer Erdoğan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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