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MKE Ankaragücü, Süper Kupa Finali'nin Ankara'da oynanması için çağrıda bulundu - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Süper Kupa Finali'nin Ankara'da oynanması için çağrıda bulundu

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali öncesi yaşanan kriz sonrası MKE Ankaragücü, derbinin Ankara'da oynanması için çağrıda bulundu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa müsabakası öncesi takımlar maça çıkmama kararı aldı. MKE Ankaragücü, Cumhuriyetimizin 100. Yılında başkent Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplere davette bulundu.

MKE Ankaragücü, Süper Kupa Finali\'nin Ankara\'da oynanması için çağrıda bulundu
29.12.2023 - 21:20,
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali öncesi yaşanan kriz sonrası MKE Ankaragücü, derbinin Ankara'da oynanması için çağrıda bulundu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa müsabakası öncesi kriz yaşandı. Kulüpler tarafından iletilen bazı taleplere Suudi yetkililerin olumsuz yanıt vermesinin ardından takımlar maça çıkmama kararı aldı.

Yaşanan olayların ardından MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda karşılaşmanın Ankara'da oynanması için çağırıda bulunarak şu ifadelere yer verdi: "Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin, Cumhuriyetimizin 100. Yılında başkent Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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