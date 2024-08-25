MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Sakat oyuncuların iyileşmesiyle takım hak ettiği yerde olacak - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Sakat oyuncuların iyileşmesiyle takım hak ettiği yerde olacak

MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Cihat Arslan, Central Hospital Ümraniyespor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından sakat oyuncuların iyileşmesiyle takımın hak ettiği yerde olacağını söyledi.

25.08.2024 03:46
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Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Cihat Arslan, sakat oyuncuların iyileşmesiyle takımın hak ettiği yerde olacağını söyledi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna coşkulu başladıklarını, oyunu domine ettiklerini belirterek, "Taraftarımız takımı ateşledi, pozisyonlar bulduk. Duran toplara da çalışmıştık, son vuruşları yapabilseydik, maçta biz öne geçebilseydik farklı olabilirdi. 35. dakikadan sonra bir 6-7 dakika topu onlara verdik, o sıralarda da geriye koşmayan oyuncularımız ve tabii ki golü yedik, kötü bir gol yedik." dedi.

Devre arasında oyuncu değişiklikleriyle, iki santrafor ile coşkuyu yakalamaya çalıştıklarını ifade eden Arslan, "Hücumcu bekleri de organize etmeye çalıştık, pozisyonlar bulduk ama son vuruşlar biraz gelmedi, kaleci kurtardı. Gol atmada biraz sıkıntı yaşadık, yoksa zaman zaman tempoyu kaybediyorsunuz, devamlı maçı domine etmek kolay değil. Çerçeveyi bulamayınca kötü bir akşam oldu, hakem açısından da kötü bir akşam oldu, zaten hakem de bu maçı yönetemedi. Ofsaytlar için bir şey demiyorum, VAR'dan döndüğüne göre muhakkak ofsayttır." diye konuştu.

Hakemin, rakibin devamlı olarak vakit geçirmesine çok müsaade ettiğini söyleyen Arslan, "Üzgünüm ama takımın bir reaksiyonu var, sakatlarımız çok var, sakatlıkların iyileşmesiyle birlikte muhakkak bu takım hak ettiği yerde olacaktır, ondan şüphem yok." ifadesini kullandı.

Arslan, kadro derinliği iyi olmasına rağmen maçların kaybedilmesine ilişkin soru üzerine de şöyle konuştu:

"Bazı silahlarımızı kullanamadık, Tolga Ciğerci'nin ciddi bir sakatlığı oluştu, alt ayak tendonundan iğne oldu. Mahmut Tekdemir bu sabahki antrenmandan sonra dizinde his kaybı söyledi. Cephas, herkese meydan okuyarak gelmedi, gelmiyor. Bu sefer alternatif anlamda biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Yerli alternatifimizde de sıkıntılar yaşamaya başladık. Kitsiou'yu sokmamız da bir riskti, bunlar tamamlandığında çok farklı bir Ankaragücü muhakkak olacak."

"Mücadele gücümüz yüksekti"

Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı da heyecanı ve temposu çok yüksek bir maç oynadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kazandığımız için bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, arkadaş dedim çünkü onlarla arkadaş gibiyiz, iyi bir ekip olmaya çalışıyoruz. Rakibimizi de biliyorduk, onlar için de çok önemliydi, ikimiz de son maçını kaybedip sahada bulunduk. Çok önemli oyunculara sahiplerdi, onların artılarını eksilerini çok iyi biliyorduk. Bugün bizim en önemli noktalarımızdan biri mücadele gücümüzün yüksek olmasıydı. Maçtan önce de oyuncu grubuyla bunu konuştuk. Daha ligin başındayız, yeni bir ekibiz, yeni arkadaşlarımız var, belki gelecek arkadaşlarımız da olacak. Kazanmak önemliydi, değerliydi, daha değerlisi mücadele gücümüz yüksekti."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan: Sakat oyuncuların iyileşmesiyle takım hak ettiği yerde olacak - Son Dakika

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