MKE Ankaragücü, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

16.10.2022 09:04
MKE Ankaragücü, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral kazandı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki sarı-lacivertli takımda sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Ligin en golcü (25) takımı olan Fenerbahçe ise başkent deplasmanında son 4 maçında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle geliyor. Ligde son iki deplasman maçında (Konyaspor ve Beşiktaş) gol atamayan Jorge Jesus'un öğrencileri, başkentten 3 puanla dönmeye çalışacak.

Karşılaşma kapalı gişe

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçına ev sahibi takımın taraftarları büyük bir ilgi gösterdi.

Maçın biletleri genel satışa çıktıktan sadece 13 dakika sonra tükendi. Eryaman Stadı'nda maç günü tribünlerin tamamı dolu olacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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