Ligin en golcü (25) takımı olan Fenerbahçe ise başkent deplasmanında son 4 maçında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle geliyor. Ligde son iki deplasman maçında ( Konyaspor ve Beşiktaş ) gol atamayan Jorge Jesus 'un öğrencileri, başkentten 3 puanla dönmeye çalışacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek - Son Dakika

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