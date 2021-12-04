Modern pentatlonda "Laser Run Şehir Turu Yarışı" Gençlik Parkı'nda yapıldı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği "UIPM Global Laser Run Şehir Turu II Yarışı" Gençlik Parkı'nda gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre yarışmaya 9, 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı, gençler, büyükler ve masterlar kategorilerinde 64'ü kadın 161 sporcu katıldı.

Yarışta 9 yaş altı kadınlar kategorisinde Serra Akyapak, erkekler de ise Muhammed Siraç Arslantaş birinci oldu. 11 yaş altında ise kadınlarda Aylin Yılmaz, erkekler de ise Mehmet Doruk Özkan birinci oldu.

13 yaş altında ise Tulya Kesebir, erkeklerde ise Arda Meriç birincilik elde etti. 15 yaş altı kategorisinde kadınlarda ise Rana Öztürk, erkekler ayağında ise Ataberk Kaymakoğlu birinci olmayı başardı.

17 yaş altında kadınlar kategorisinde Zeynep Yazgı Ekici, erkeklerde ise Kıvanç Taşyaran birinci oldu.

19 yaş altında ise kadınlarda Selen Gülel, erkekler ayağında ise Furkan Murat birincilik elde etti.

Genç erkekler kategorisinde ise Dora Nusretoğlu, Hakan Can Güngör ve Kutay Ekici dereceye girerken; genç kadınlar kategorisini Lara Deniz, büyük erkekler kategorisini de Mete Berk Demiryol birinci sırada tamamladı.

Günün son yarışı master sporcular arasında oldu. Master kadınlar kategorisinde Tülin Eskikurt, master +60 erkekler kategorisi yarışlarında Abdullah Ahmet Gökhan Dizioğlu, master +50 erkekler kategorisinde Ayhan Öztürk, master +40 erkekler kategorisinde Murat Kasımoğlu günün kazananları oldu.

UIPM Global Laser Run Şehir Turu II Yarışı sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.