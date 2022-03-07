Modern pentatlonda Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları Bursa'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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Modern pentatlonda Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları Bursa'da gerçekleştirildi

07.03.2022 13:15
Modern pentatlonda Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları Bursa'da gerçekleştirildi

Modern pentatlonda Üçüncü Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları Bursa'da yapıldı.

Modern pentatlonda Üçüncü Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları Bursa'da yapıldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yüzme etabı Bursa TOHM'da, eskrim, koşu ve atış etabı ise Osmangazi Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen yarışlara 11,13,15,17,19 yaş altı ile gençler ve büyükler kategorilerinde 101'i kadın 243 sporcu katıldı.

Organizasyonda büyük kadınlar kategorisinde İlke Özyüksel birinci, İpek Akşin ikinci, Sıdal Aslan ise üçüncü olarak podyuma çıktı.

Organizasyonu büyük erkekler kategorisinde Dora Nusretoğlu birinci, Emirhan Demirtaş ikinci, Mete Berk Demiryol üçüncü olarak bitirdi.

Genç kadınlar kategorisini ise Selen Gülel birinci, Selin Eyüpoğlu ikinci, Zeynep Altınbaş ise üçüncü sırada tamamladı.

Genç erkekler kategorisinde ise Yunus Çalışkan birinci, Hakan Can Güngör ikinci, Erhan Ispanakçı üçüncü olmayı başardı.

Yarışlarda kadınlar 19 yaş altı kategorisinde Ebrar Çalışkan birincilik, Belemir Almira Dede ikincilik, İlayda Demir üçüncülük kazanırken, 19 yaş altı erkekler kategorisinde ise Kıvanç Taşyaran birinci, Tolga Topaklı ikinci, Yağız Ak üçüncü oldu.

17 yaş altı kızlarda Eda Özrodop birinci, Yağmur Akgün ikinci, Elif Naz Aktaş ise üçüncü oldu. Erkeklerde 17 yaş altında ise birinciliği Erkan Altunay, ikinciliği Muhammet Emir Kurtulan, üçüncülüğü ise Tuğra Yüksel elde etti.

Performans Gelişim Yarışları'nda ise 15 yaş altı kızlarda Sena Çakmak birinci, Asya Fatma Kurt ikinci, İrem Su Kocaoğlan üçüncü olurken, 15 yaş altı erkekler kategorisinde ise Muharrem Yağız Cantosun birinci, Kağan Akbaba ikinci, Arda Meriç üçüncü sırayı aldı.

13 yaş altı kızlarda Dilara Coşkun birinci, Ceyda Sertkaya ikinci, Duru Sönmez üçüncü, bu kategoride erkeklerde ise Ahmet Reşat Alkaç birinci, Mustafa Sertkaya ikinci, Batu Çobanoğlu üçüncü olarak kürsüye çıktı.

11 yaş altı kızlarda Irmak Özkaranlık birinci, Zeynep Dilara Ünlü ikinci, Zeynep İpek Pişkin üçüncü olurken, bu kategoride erkeklerde Mehmet Emir Canbazoğlu birinci, Kerem Efe Arı ikinci, Arel Gönencan üçüncülük elde etti.

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Modern Pentatlon, Milli Takım, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Modern pentatlonda Üçüncü Ulusal Sıralama Yarışları Bursa'da gerçekleştirildi - Son Dakika


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