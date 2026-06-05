Modric Dünya Kupası Kadrosunda - Son Dakika
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Modric Dünya Kupası Kadrosunda

Modric Dünya Kupası Kadrosunda
05.06.2026 11:25
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Luka Modric, Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosuna seçildi, ancak sakatlığını atlatması gerekecek.

Deneyimli orta saha oyuncusu Luka Modric, Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

Ancak turnuva başlamadan önce elmacık kemiği kırığı sakatlığını atlatması gerekecek.

Kırk yaşındaki AC Milan oyun kurucusu, Nisan ayı sonunda Juventus ile oynanan maçta sakantlanmıştı.

2018 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan Modric, geçirdiği ameliyata rağmen teknik direktör Zlatko Dalic'in 26 kişilik kadrosuna seçildi.

Dalic, "Yüz maskesi takarak antrenman yapıyor ve durumu iyi. Belki bu ara ona iyi gelmiştir. Durumunu göreceğiz ama ondan şüphem yok. Formda olacak" dedi.

Eski Real Madrid ve Tottenham oyuncusu Modric, Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası finaline ve 2022 yarı finaline yükselmesinde kilit rol oynamıştı.

Modric beşinci kez Dünya Kupası'nda forma giyecek.

Dalic: 'İyimserim, iyi bir takımımız var'

Manchester City'nin savunma oyuncusu Josko Gvardiol da Ocak ayında yaşadığı kaval kemiği kırığına rağmen Hırvatistan kadrosuna dahil edildi.

Dalic, 24 yaşındaki oyuncu için "Oynamaya hazır olmasını umuyoruz. ABD'de bize büyük katkı vermesini bekliyoruz" dedi.

Hırvatistan, 17 Haziran'da Teksas'ın Arlington kentindeki Dallas Stadyumu'nda İngiltere'nin L Grubu'ndaki ilk rakibi olacak.

Dalic "Ana hedefimiz gruptan çıkmak. Her zamanki gibi iyimserim, iyi bir milli takımımız var. Kalitemiz, gençliğimiz ve tecrübemiz var" ifadesini kullandı.

Hırvat teknik adam grup maçları konusunda "İngiltere karşısında kesinlikle sert ve defansif oynayacağız, daha fazla orta saha oyuncusu sahaya süreceğiz. İngiltere dünya şampiyonu olmak istiyor. Gana ve Panama karşısında ise durum farklı olacak, çok daha hücum odaklı oynayacağız ama bu maçlar da en az diğerleri kadar zorlu olacak" dedi.

Hırvatistan Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Kopenhag), Ivor Pandur (Hull City).

Defans: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax Amsterdam), Josip Stanisic (Bayern Münih), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburg).

Orta saha: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter Milan), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

Forvetler: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).

Kaynak: BBC

Hırvatistan, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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