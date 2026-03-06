Moe'dan Güven İnşası Mesajı - Son Dakika
Moe'dan Güven İnşası Mesajı

Moe\'dan Güven İnşası Mesajı
06.03.2026 11:51
Kayserispor'un teknik direktörü Moe, Trabzonspor maçıyla güven kaybını telafi etmeyi hedefliyor.

Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Trabzonspor maçında galip gelerek takımda kötü sonuçlar nedeniyle yaşanan "güven kaybını yeniden inşa etmek" istediklerini söyledi.

Kayserispor ile 25 Şubat'ta sözleşme imzalayan ve ilk kez ligin 24. haftasında 0-0 sona eren Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında takımın başında sahaya çıkan Moe, AA muhabirine, ligin bitimine 11 hafta kala puan tablosunda 17. sıradaki takımın başına geçerek "zor bir görevi" üstlendiğinin farkında olduğunu dile getirdi.

Bu zor durumdan oyuncularının yardımıyla çıkmayı planladığının altını çizen Moe, "Zor bir görevi üstlendiğimi söyleyebilirim. Bu durumda tüm oyuncularımın her maçta dikkatini ve adanmışlığını göstermesi gerekiyor." dedi.

Takımda kötü sonuçlar nedeniyle güven kaybı yaşandığını ve bunu bir an önce yenmeleri gerektiğini vurgulayan Moe, "Benim görevim ise net bir planla bu güven kaybını telafi etmek. Bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Toplu ve topsuz oyunda istediklerimizi sahaya yansıtabileceğimizi umuyorum." diye konuştu.

"Oyuncuların gelişime açık olması bizim için iyi bir durum"

Ligde kalmanın formülünü aynı hedefe kilitlenmek olarak değerlendiren Moe, şöyle devam etti:

"İyi bir takıma, iyi bir kulübe ve iyi bir şehre geldiğimi düşünüyorum. Oyuncuların gözlerinden de bunu anlayabiliyorum. Gelişime açık olduklarını görebiliyorum. Oyuncuların gelişime açık olması bizim için iyi bir durum. Bu süreçte bizim için en önemli şey herkesin bir araya gelmesi ve aynı hedef için mücadele etmesi. En güçlü halimizi sahaya koymak istiyoruz. Bunu sahaya yansıttığımızda da herkese karşı başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Taraftarımıza ve şehrimize her antrenmanda, her maçta en iyi performansımızı sahaya yansıtmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızın sözünü verebilirim. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Moe, Gençlerbirliği karşılaşmasına hazırlık için sürenin az olduğunu ancak Trabzonspor maçına daha iyi çalıştıklarını ifade etti.

"Güven inşa etmek istiyoruz"

Trabzonspor maçının sarı-kırmızlı kulüp adına yükselişe geçmek için önemli fırsat olduğuna değinen Moe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bu maça odaklandık. Ondan sonra oynayacağımız maçları şu an düşünmüyoruz. Tek düşündüğümüz ve bizim için tek önemli şey Trabzonspor maçı. Bu maçı kazandıktan sonra diğerlerine bakacağız. Trabzonspor iyi takım. Bunun farkındayız. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Odak noktamızın kendimiz olması gerekiyor. Trabzonspor maçında iyi performans ortaya koyarak netice almak ve takım halinde yeniden güven inşa etmek istiyoruz. İlk maçıma deplasmanda çıktım. Orada çok ciddi bir taraftar desteği vardı. Evimizdeki Trabzonspor maçında da bu desteği bekliyoruz. Bu desteğe ihtiyacımız var. Taraftarımıza sahaya kalbimizi ve bütün inancımızı yansıtacağımızın sözünü veriyoruz. Trabzonspor maçından iyi sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız."

Zecorner Kayserispor, 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA

