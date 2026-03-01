Moe'den Gençlerbirliği Maçına Değerlendirme - Son Dakika
Moe'den Gençlerbirliği Maçına Değerlendirme

Moe'den Gençlerbirliği Maçına Değerlendirme
01.03.2026 20:17
Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, ikinci yarı performansından memnun kaldı.

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "İkinci yarı bizi tatmin etti. Geleli kısa bir zaman olmasına rağmen ikinci yarı gösterdiğimiz performanstan memnunum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, "İlk yarı yeterince topa sahip olamadık. İstediğim gibi başlayamadık. Yeterince şans üretemedik. İkinci yarı biraz daha oyun planımızı uygulama noktasında, istediklerimizi yapabildik. Topu daha kolay kazandık. 3 veya 4 kez istediğimiz ve aradığımız fırsatları yakaladık. İkinci yarı bizi tatmin etti. Geleli kısa bir zaman olmasına rağmen ikinci yarı gösterdiğimiz performanstan memnunum. Önümüzde önemli bir hafta var. En iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

