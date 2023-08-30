Rıdvan Dilmen'den Molde karşısında zorlanan G.Saray'a uyarı: Ders çıkarmaları lazım - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Molde karşısında zorlanan G.Saray'a uyarı: Ders çıkarmaları lazım

Son Güncelleme: 30.08.2023 14:21

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Molde galibiyetini değerlendirerek Molde'nin daha hazır ve fit olduğunu, Galatasaray'ın ise tecrübesiyle turu geçtiğini belirtti. Dilmen, Galatasaray'ın fiziksel olarak istenilen noktada olmadığını ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlanabileceğini ifade etti. Ayrıca, Galatasaray'ın bu maçtan birçok ders çıkarması gerektiğini ifade etti.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın, 2-1'lik Molde galibiyetini değerlendirdi. Dilmen, turu geçmekte zorlanan sarı-kırmızılıların bu maçtan ders çıkarması gerektiğini vurguladı.

"ÜSTÜN OYNAYAN MOLDEY'Dİ"

Galatasaray'a göre Molde'yi daha başarılı bulan ünlü yorumcu, "Çok hazır çok fit bir Molde, bana göre yüzde 50'sinde olan bir Galatasaray vardı. İki maçta da daha üstün oynayan Molde'ydi. Galatasaray tecrübesiyle beraber turu geçti. İki galibiyetle gitmek çok önemli. Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde hoş geldin diyelim" dedi.

"MOLDE'Yİ HİÇBİRİMİZ BÖYLE BEKLEMİYORDUK"

Molde'ye ayrı bir parantez açan Dilmen, "Galatasaray öyle kritik yerde golü yedi ki psikolojik olarak zor duruma girdi. Ama Galatasaray her ne olursa olsun ciddi bir başarı elde etti. Molde'yi hiçbirimiz böyle beklemiyorduk. Gruplara kalmadan önce ah bize Molde geldi sözünün ne kadar yanlış olduğunu gördük" şeklinde konuştu.

"DERS ÇIKARMALARI GEREK"

Son olarak Galatasaray'a uyarılarda bulunan ünlü yorumcu, "Galatasaray'ın bu maçta birçok ders çıkarması gerekiyor. Galatasaray'da 180 cm'nin altında 6 tane topçu var. Artık oyun taraftları maçın içine sokuyor. Icardi ceza sahasında penaltı dışında bir kere buluştu. Galatasaray'ın 15 Eylül'e kadar düzelmesi lazım bu fizikle Şampiyonlar Ligi'nde zorlanabilirler" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Molde karşısında zorlanan G.Saray'a uyarı: Ders çıkarmaları lazım - Son Dakika


Son Dakika
14:26 Fenerbahçe'den giden Ronaldo'ya dönüşüyor! Bruma'nın son yaptığı çok konuşulur
14:12 Emekliye yüzde 45 zam bekleniyor! İşte gelire göre yeni maaşlar
14:04 Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı altındayız
14:04 Gabon'da binlerce insan başkentte ordunun yönetime el koymasının kutlamak için caddelerde kutlama yaptı
13:56 Rıdvan Dilmen'den Molde karşısında zorlanan G.Saray'a uyarı: Ders çıkarmaları lazım
13:42 Kaymakamdan zehir zemberek veda: Çaldıklarınız burnunuzdan gelsin, kefen paranız olsun
13:39 Ferdi Kadıoğlu yok! Fenerbahçe'nin Twente kamp kadrosu belli oldu
12:47 Bahanesi Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı! G.Saray, Ramos'u her an açıklayabilir
12:47 Şarkıyı duyunca kendini tutamadı! Melis Sezen'den konserde göbek şov
12:42 Diyarbakır'da eğlence merkezinden çıkan kadın ayaklarından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2023 14:37:30. #1.12#
SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den Molde karşısında zorlanan G.Saray'a uyarı: Ders çıkarmaları lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement