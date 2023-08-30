Rıdvan Dilmen'den Molde karşısında zorlanan G.Saray'a uyarı: Ders çıkarmaları lazım

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın, 2-1'lik Molde galibiyetini değerlendirdi. Dilmen, turu geçmekte zorlanan sarı-kırmızılıların bu maçtan ders çıkarması gerektiğini vurguladı.

"ÜSTÜN OYNAYAN MOLDEY'Dİ"

Galatasaray'a göre Molde'yi daha başarılı bulan ünlü yorumcu, "Çok hazır çok fit bir Molde, bana göre yüzde 50'sinde olan bir Galatasaray vardı. İki maçta da daha üstün oynayan Molde'ydi. Galatasaray tecrübesiyle beraber turu geçti. İki galibiyetle gitmek çok önemli. Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde hoş geldin diyelim" dedi.

"MOLDE'Yİ HİÇBİRİMİZ BÖYLE BEKLEMİYORDUK"

Molde'ye ayrı bir parantez açan Dilmen, "Galatasaray öyle kritik yerde golü yedi ki psikolojik olarak zor duruma girdi. Ama Galatasaray her ne olursa olsun ciddi bir başarı elde etti. Molde'yi hiçbirimiz böyle beklemiyorduk. Gruplara kalmadan önce ah bize Molde geldi sözünün ne kadar yanlış olduğunu gördük" şeklinde konuştu.

"DERS ÇIKARMALARI GEREK"

Son olarak Galatasaray'a uyarılarda bulunan ünlü yorumcu, "Galatasaray'ın bu maçta birçok ders çıkarması gerekiyor. Galatasaray'da 180 cm'nin altında 6 tane topçu var. Artık oyun taraftları maçın içine sokuyor. Icardi ceza sahasında penaltı dışında bir kere buluştu. Galatasaray'ın 15 Eylül'e kadar düzelmesi lazım bu fizikle Şampiyonlar Ligi'nde zorlanabilirler" ifadelerini kullandı.