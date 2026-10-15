Molokai Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada geçen Eda Savcıgil, en genç Türk yüzücü oldu - Son Dakika
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Molokai Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada geçen Eda Savcıgil, en genç Türk yüzücü oldu

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Molokai Kanalı\'nı 12 saat 41 dakikada geçen Eda Savcıgil, en genç Türk yüzücü oldu
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Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi 18 yaşındaki milli yüzücü Eda Savcıgil, Hawaii'deki 42 kilometrelik Molokai (Kaiwi) Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada tamamladı. Savcıgil, kanalı geçen en genç Türk yüzücü olurken büyük dalga ve akıntılara rağmen parkuru sağlıklı bitirdi.

Milli yüzücü Eda Savcıgil, dünyanın zorlu açık su parkurlarından oluşan Okyanus Yedilisi arasında yer alan Hawaii'deki 42 kilometrelik Molokai (Kaiwi) Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada tamamladı.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin işletme fakültesi öğrencisi 18 yaşındaki Eda Savcıgil, Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

Molokai Adası'ndan Oahu Adası'na uzanan parkurda yüzen Eda, Pasifik Okyanusu'nda aniden yükselen büyük dalgalar, güçlü akıntılar, zehirli denizanaları ve köpek balıkları gibi zorlu koşullarla mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'ni tamamlamayı hedeflediğini belirterek, "Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü olmak, okyanus ve hava koşullarına rağmen parkuru başarıyla ve sağlıklı bir şekilde tamamlamış olmak beni daha da motive etti." ifadelerini kullandı.

Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'nin ilk etabı 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada yüzerek tamamlamış, bu parkurda en hızlı Türk kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu ünvanlarını elde etmişti.

Kaynak: AA
HawaiiSporSon Dakika

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