Monaco, Mike James'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Monaco, Mike James'in sözleşmesini uzattı

Basketbol THY Avrupa Ligi takımlarından Monaco, ABD'li oyuncu Mike James'in sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. James, THY Avrupa Ligi'nde MVP seçilmişti ve kariyerindeki en iyi performansını sergilemişti. Monaco, THY Avrupa Ligi'nde üçüncü sırada yer alırken, Fransa Ligi'nde şampiyon oldu.

14.06.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol THY Avrupa Ligi takımlarından Monaco, ABD'li oyuncu Mike James'in sözleşmesini uzattı.

Fransa Kulübünden yapılan açıklamada, 2021'den bu yana kırmızı-beyazlı formayı giyen 33 yaşındaki oyun kurucuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mike James, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti. Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen James, maç başına 17,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 5,1 asistlik performans sergiledi.

THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Monaco, play-off aşamasında Fenerbahçe Beko'ya elenirken, Fransa Ligi'nde ise şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

Mike James, Basketbol, Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Monaco, Mike James'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:38:40. #1.11#
SON DAKİKA: Monaco, Mike James'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement