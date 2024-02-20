Mondihome Kayserispor, 10 Hafta Sonra Galibiyetle Tanıştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 26. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yenerek 10 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, ligin 15. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yendiği karşılaşmadan sonra ligde 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Ligin 23. haftasında takımın başına getirilen teknik direktör Burak Yılmaz ile sahasında Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak 7 hafta sonra puanla tanışan Kayseri temsilcisi, 24. haftada deplasmanda Gaziantep FK ile yaptığı maçı da aynı skorla tamamladı.
Ligin 25. haftasında sahasında Beşiktaş'la 0-0'lık skorla yenişemeyen Kayserispor, 26. haftada dün deplasmanda RAMS Başakşehir karşılaşmasından 3-2'lik skorla ayrılarak, 10 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Kayserispor, 26. haftanın ardından 9'ar galibiyet ve mağlubiyet, 8 beraberlik sonunda topladığı 32 puanla ligde 11. sırada yer alıyor.
Kayserispor'un 3 puanı, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından eksiklerini tamamlamadığı gerekçesiyle silinmişti.
Burak Yılmaz Kayserispor'da kaybetmedi
Kayserispor, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde ligde mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, 27 Ocak'ta göreve başlayan 38 yaşındaki genç teknik adam ile çıktığı 4 maçta bir galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan elde etti.
Kayserispor, Yılmaz'ın görev yaptığı Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş karşılaşmalarından 1'er puanla ayrılırken, RAMS Başakşehir'i de 3-2 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü.
Yeni golcü Nazon siftah yaptı
Ara transfer döneminde Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'dan transfer edilen Haitili forvet Duckens Nazon, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü RAMS Başakşehir'e karşı kaydetti.
Transferinin ardından önceki hafta Beşiktaş maçında 90 dakika sahada kalan Nazon, ilk 11'de başladığı RAMS Başakşehir maçının gol perdesini araladı.
RAMS Başakşehir karşısında fileleri havalandıran Nazon, ayrıca Kayserispor'un Süper Lig'deki 1100. golüne imza attı.
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