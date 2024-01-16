 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mondihome Kayserispor, Galatasaray'a 2-1 yenilerek 5 maçlık galibiyet hasretine devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mondihome Kayserispor, Galatasaray'a 2-1 yenilerek 5 maçlık galibiyet hasretine devam ediyor

Mondihome Kayserispor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Sezona iyi başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan aldı. Kayserispor, son galibiyetini 15. haftada Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek elde etmişti. Şu anda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 29 puanla 8. sırada bulunan Kayserispor, galibiyet arayışını sürdürüyor.

Mondihome Kayserispor, Galatasaray\'a 2-1 yenilerek 5 maçlık galibiyet hasretine devam ediyor
16.01.2024 - 09:47,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Mondihome Kayserispor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde sezona iyi başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlikle 6 puan aldı.

Sezonun 5. haftasında göreve gelen Recep Uçar'la çıkışa geçen Kayseri temsilcisi, son galibiyetini 15. haftada Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek elde etti.

Ligin 17. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 4-3 yenilen ve daha sonra sırasıyla TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1'lik skorla boyun eğen Kayserispor, son olarak Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılılar 20 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonunda topladığı 29 puanla 8. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Çağdaş Atan, Galatasaray, Kayserispor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mondihome Kayserispor, Galatasaray'a 2-1 yenilerek 5 maçlık galibiyet hasretine devam ediyor - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:43:45. #1.11#
SON DAKİKA: Mondihome Kayserispor, Galatasaray'a 2-1 yenilerek 5 maçlık galibiyet hasretine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement