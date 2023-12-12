 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mondihome Kayserispor, Hakem Saldırısını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Mondihome Kayserispor, Hakem Saldırısını Kınadı

Mondihome Kayserispor Kulübü, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Kulüp, saldırının sporun temel değerlerine zarar verdiğini belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mondihome Kayserispor, Hakem Saldırısını Kınadı
12.12.2023 - 00:35,
Abone Ol

Kayserispor Kulübü, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Ligin 15. hafta müsabakalarından olan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğü ile birlikte, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı ve üzücü olayları büyük bir endişeyle takip ettik. Halkımızın tüm kesimleri tarafından izlenen bir müsabakada adaleti tesis etmek üzere görevlendirilmiş kamu görevlisine saldırıda bulunmanın bütün dayanaklardan yoksun olduğunu belirtmek isteriz. Sporun temel değerlerine zarar veren ve futbolun ruhunu yansıtmayan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, Halil Umut Meler'e ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Samet Koç: "Şiddet görüntüleri kanımızı dondurmuştur

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı. Koç yaptığı paylaşımda, "Kulüplerin ortak bir kanaatte olduklarını ve sporda şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını biliyoruz. Nihayetinde yüzyıllardır sporun temel hedefi dostluğu ve kardeşliği pekiştirmek olmuştur, kamuya açık platformlarda yayınlanan ve halkımızın her kesiminden büyüklü-küçüklü taraftarın izlediği bu şiddet görüntüleri kanımızı dondurmuştur. Biraz empati yaptığımızda bu görüntüleri o hakemlerin ailesi ve yakınları da izlemiştir, bu travmayı o insanlara yaşatmaya kimsenin hakkının olmadığını düşünüyorum. Bu olayın bir dönüm noktası olmasını diliyorum ama daha önceki şiddet olaylarını hatırlayınca her şey aynı şekilde devam edecektir diye endişe ediyorum. Geçmiş olsun Halil Umut Meler" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: AA
YORUMLAR

Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Rizespor, Saldırı, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mondihome Kayserispor, Hakem Saldırısını Kınadı - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha nakli yapıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha nakli yapıldı
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha nakli yapıldı
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:08:53. #1.11#
SON DAKİKA: Mondihome Kayserispor, Hakem Saldırısını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement