Montella, Avustralya Maçından Sonra Üzüntüsünü Belirtti

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, çok üzgün olduğunu ancak bu durumu düzelteceklerine inandığını söyledi.

Montella, BC Place Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz, grup aşamasında bu durumu düzeltmek için vaktimizin olduğunu biliyoruz, bu durumu düzeltebiliriz." dedi.

Maçın başında takımın yavaş kaldığını belirten Montella, "Rakibimiz beklediğimiz gibi oynadı, bunları biliyorduk. Bir şekilde topun kontrolü bizdeydi ama golü atacak aşamaya geçemedik. Gol atmak çok önemli, gol atmaya çok yaklaştık ama savunmayı aşmak çok zor oldu. Rakip takımın savunması çok uzundu, uzun oldukları zaman da bu tip rakiplerle mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum çok iyi oynadılar. Durumu değerlendireceğiz, oyunun hala içindeyiz. Yüzde 78 topa sahip olduk, 30 şutumuz var, atamadığınızda şanslı olmadığımızda maçı bu şekilde bitiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella, oyuncu tercihleriyle ilgili gelen bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmek gerek, adil olmadığını düşündüğümüz eleştirileri de kabul etmelisiniz. Ben bütün görüşlere saygı duyuyorum, Bazı oyuncuların önüne iyi fırsatlar geldi. Çoğu zaman beni eleştiriyorlar, sahaya en fizikli oyuncuyu koymuyorum diye. Ben eleştirileri her zaman kabul ettim. Başka oyuncularımız da var iyi ve gelişme kaydeden. Arda'yı sahada tutmak istedim. Zor bir pozisyonu vardı. Kenan da ikinci yarı oyuna girdi. Biliyorsunuz ki Kenan sol kanatta iyi oynuyor. Kaybettiğimiz zaman eleştiriler olacağını biliyorduk. Kazandığımızda da eleştiriler aldığımız oldu. Kerem bugün sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi. Gol atamayınca bunu dememek gerekiyor. Can'ı forvet arkasında daha iyi görüyorum ama Arda'yı merkeze çektim orada Arda oynuyordu, onu sahada tutmak istedim. O yüzden Arda ile devam ettim."

İtalyan teknik adam, "Rakip uzun boylu oyunculardan kurulu bir takım, ilk yarıda sol kanatta Barış çok fazla havadan orta yaptı. Bu ilk yarı sonunda oyundan çıkmasının sebebi miydi? ya da orta yapmasını siz mi istediniz?" şeklindeki bir soru üzerine, "Farklı bir şey yapmak istedik. Barış'ın alan açıldığında güçlü olacağını biliyoruz. Bu strateji belli durumlarda iyi işliyor. Kenan'ı sokmak istedik çünkü Kenan da çok iyi bir oyuncu. Çok da iyi oynadı. Alanı çok daralttıkları için Kenan'ın dar alandaki özelikleri kullanmak istedik. Dar alanda efektif olacağını düşündük, rakibimizin yerleşik oynadığını düşününce o şekilde tercih ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, 2-0 gerideyken son dakikalarda savunma ve orta saha oyuncularını sahaya sürmesi hakkında ise, "Değerlendirmelerimize göre kontratağı engellememiz gerekiyordu. Rakip çok hızlı şekilde hücuma çıkıyordu, o hamleyi yaptık. Arda ve Hakan uzun zamandır 90 dakika oynamıyordu. Yanlarına enerjik futbolcularımızı koymalıydık. Kombinasyonlar denedik. Kaleye şutlarımız oldu. Maalesef futbol böyle, girmeyince olmuyor. 30 şutumuz var. Daha zamanımız var. İstediğimizi elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." açıklamasını yaptı.

Avustralya'nın ortaya koyduğu futbolun kendisini şaşırtmadığını dile getiren Vincenzo Montella, şu ifadeleri kullandı:

"Tam da Avustralya'dan bu stratejiyi bekliyordum, savunmaya odaklı, derin savunma yapan bir takım, kontra atağa çıkacaklarını biliyorduk, düşündüklerimizi yaptılar, iyi de oynadılar. Dengeyi iyi kurmak gerek, sonucun böyle olması üzücü ama bunun bundan sonra yapacağımız değerlendirmeleri olumlu etkilemeli. Zihinsel dengeyi hiçbir şekilde kaybetmemeliyiz. Avustralya'ya büyük saygım var. Onların bu maçta bu şekilde oynayacağını, elindeki bütün yetenekleri en iyi şekilde kullanacaklarını bekliyordum. Gol atılan noktalarda başarılı da oldular. Avustralya'nın başarısız bir takım olduğunu düşünmüyor kimse. Sonuçta bu futbol, kimse Avustralya karşılamasının kolay olacağını düşünmedi. Onların maçlarının sonuçlarını takip ediyorduk, teoride kolay olacak noktalar gözüküyordu ama pratikte öyle olmuyor. Önemli olan inancımızı kaybetmememiz."

Montella, bir basın mensubunun Arda'ya sağ kanatta görev verildiği ve orada etkisiz olduğu sözleri üzerine, "Bence sağdan çok ortada oynadı. Arda'nın özellikleri belli, nerede başlarsa başlasın orta sahada daha iyi oynayan bir oyuncu, oradan şut atabiliyor, paslar atıyor. Her zaman bir strateji oluştururken, oyuncunun oynayabileceği en iyi pozisyonda oynayabilmesini ön planda tutuyorum. En azından böyle yapmayı deniyorum. Arda Güler sağ önde iç gibi düşünün orada daha iyi oynayabileceğini düşünüyoruz, dönüyor, çalım atıyor, şut atabilir." değerlendirmesinde bulundu.