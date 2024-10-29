Montella'dan Kenan Yıldız'a Övgü

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus formasıyla Inter'e 2 gol atan Kenan Yıldız'ın performansını överek milli futbolcu adına mutlu olduğunu söyledi.

İtalyan teknik adam, Serie A'da geçen hafta oynanan ve milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı 2 golle öne çıktığı Inter maçıyla Serie A'nın gidişatını ülkesinin yüksek tirajlı La Gazzetta dello Sport'a değerlendirdi.

Inter-Juventus karşılaşmasında oyuna sonradan girip 2 gol atarak takımını mağlubiyetten kurtaran Kenan Yıldız'ın performansına ilişkin Montella, "Onun adına çok mutluyum. Sadece 19 yaşında, Inter-Juventus maçında 2 gol birden atan en genç oyuncu oluyorsunuz. Kendini gerçekleştirme ve takım arkadaşlarıyla oynama safhasında önemli bir yanıt vermiş oldu. Onun hakkında çok iyi konuşuluyor ki o da bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Montella, Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta'nın Kenan'ı Inter karşısında yedek başlatması için de "Benim kendisine dair bir şüphem yoktu çünkü o, olgun ve mental durumu iyi bir genç. Asla hata yapmaz." yorumunu yaptı.

Motta'nın da Yıldız'ı doğru pozisyonda oynatıp oynatmadığı sorusuna da "Evet diyorum. Milli takımdaki gibi sol açıkta. İkinci forvet gibi de olabilir belki daha çok seviyordur. Şimdi karşı taraf için daha yıpratıcı olmayı biliyor. Bana göre onun rolü bu." yanıtını verdi.

İtalyan teknik adam, Yıldız'ın şu ana kadar olağanüstü goller attığını ama savunmadan dönen ya da boştaki topları daha iyi kullanarak goller atması gerektiğini de belirtti.

Montella, Inter-Juventus müsabakasının alışkın olunmayan bir skorla (4-4) bittiğini, çok sayıda pozisyonun da yaşandığına dikkati çekerek karşılaşmanın İtalyan futbolu için "güzel reklam" olduğunu ifade etti.

İtalyan çalıştırıcı, Inter'ın 4-2 öndeyken rakibini nakavt edecek hamleyi yapamadığı yorumunu yaptı.

Serie A'da lider olan Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte'nin önemli biri isim olduğunu anlatan Montella, İtalyan teknik adamın gittiği takımlara kısa sürede doğru mantaliteyi verip bir takım yaratabilmesiyle öne çıktığını anlattı.

"Türk Milli Takımı'nın başında olmaktan son derece mutluyum"

Serie A'da bir dönem golcüsü olduğu Roma'nın bu sezon iyi gitmediği ve son olarak ligde farklı bir yenilgi aldığı hatırlatılarak, başkent takımının kendisini göreve çağırması halinde ne yapacağı sorulan Montella, "Türk Milli Takımı'nın başında olmaktan son derece mutluyum. Ama bu beni çok mahcup edebilir. Kariyerinin büyük kısmını geçirdiği ve kalbinin bir parçasını bıraktığı bir kulüpten çağrı almak herkesi zor durumda bırakır." yanıtını verdi.

Montella, Türkiye ile 12 maçta 8 galibiyet alarak önemli iş yapıldığının hatırlatılması üzerine "Bir milli takım teknik direktörü için her maç final. Takımı hazırlamak için çok az zamanınız var. Takımın konsantrasyonunu yüksek tutmak Avrupa Şampiyonası'nda kolay ama sezon içinde oyuncular kulüplerindeyken bu daha zor. Ama şu ana kadar takım, bana olumlu dönüşler verdi." ifadelerini kullandı.

Bir milli takım antrenörü olarak sürekli sahada olmadığı anımsatılan Montella, "Bütün antrenörlerin hoşuna gider sahada olmak ama ben bir dakika bile durmuyorum. Kamplara gidiyorum, Avrupa'daki diğer ligleri izlemeye gidiyorum. Hem teknik direktör hem de oyuncu izleme birimi gibi çalışıyorum. Bu harika bir deneyim bana çok şey katıyor." değerlendirmesini yaptı.