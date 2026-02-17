Montella, Galatasaray - Juventus Maçını İzledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray ile Juventus arasında oynanan karşılaşmayı stadyumdan izledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta İtalyan takımı Juventus ile karşı karşıya geliyor. Bu müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden izledi. Milliler, 26 Mart'ta FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile oynayacak. Montella da, bu önemli maç öncesinde milli futbolcuları takibine devam ediyor. - İSTANBUL