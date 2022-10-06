SPOR Montella Galatasaray karşısında kırmızı kart maçı etkiledi - Son Dakika
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SPOR Montella Galatasaray karşısında kırmızı kart maçı etkiledi

06.10.2022 11:14

SPOR Montella Galatasaray karşısında kırmızı kart maçı etkilediCan ÇELİK-Eser PAZARBAŞIADANA,(DHA)- SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray maçında iyi bir mücadele verdiklerini belirterek, 'Kırmızı kart oyunu etkiledi.

SPOR Montella Galatasaray karşısında kırmızı kart maçı etkiledi

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞIADANA,(DHA)- SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray maçında iyi bir mücadele verdiklerini belirterek, 'Kırmızı kart oyunu etkiledi. İyi defans yaptık ve golü bulmak için mücadele verdik' dedi.

Ligde 17 puanla ikinci sırada bulunan Adana Demirspor, 7 Ekim Cuma günü oynanacak olan Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Vincenzo Montella nezaretinde taktik çalışması yaptı. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Montella, Galatasaray maçından beraberlikle ayrıldıkları için mutsuz olduklarını, her maça 3 puanı hedefleyerek çıktıklarını söyledi. Zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını dile getiren Montella, 'Kırmızı kart, oyunu etkiledi. Sonrasında çok iyi defans yaptık ve golü bulmak için de mücadele verdik. O yüzden futbolcularımızın hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok fazla enerji sarf ettiği bir maç oldu' diye konuştu.

'DEPLASMAN MAÇLARI ÖNEMLİ'

Ligde üst üste iki maç deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Montella, bu maçların çok önemli olduğunu söyledi. Hedefe kilitli halde çalışmaya devam ettiklerini anlatan Montella, 'Bu iki maç, bize ne yapmak istediğimizi gösterecek. Zihinsel olarak yapmak istediklerimizi sahaya yansıtmamız gereken maçlar. Gaziantep, kendi taraftarı önünde tekrardan ayağa kalkmak isteyecektir. Gerçek bir maç olacak. Bizim açımızdan bir sürü cevap bulacağımız bir maç olacak' şeklinde konuştu.

'BERABERLİĞE ÜZÜLÜYORUZ'

Savunma oyuncusu Semih Güler ise takım performansının üst düzeye çıktığını ifade ederek, 'Artık öyle bir seviyeye geldik ki Galatasaray veya Fenerbahçe ile berabere kalsak, kaybetsek üzülüyoruz. Bu güzel bir şey' dedi.

Takımın forvetlerinden Britt Assombalonga ise Gaziantep FK maçında gol atmak istediğini belirterek, sıkı çalışmaya devam ettiğini söyledi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR Montella Galatasaray karşısında kırmızı kart maçı etkiledi - Son Dakika

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