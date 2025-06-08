Montella: Galibiyet Türk halkına! - Son Dakika
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Montella: Galibiyet Türk halkına!

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08.06.2025 04:21
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Montella: Galibiyet Türk halkına!
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Teknik direktör Montella, ABD'yi 2-1 yendikleri maç sonrası galibiyeti Türk halkına adadı.

- Montella: "Bu galibiyeti Türk halkına armağan ediyoruz"

CONNECTICUT - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu galibiyeti Türk halkına armağan ediyoruz" dedi.

Türkiye, deplasmanda ABD ile yaptığı özel maçtan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella, takımın gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2026 Dünya Kupası hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti. Türkiye'den uzakta da olunsa milli takımın gördüğü desteğin kendilerine güç verdiğini belirten ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, "Türk halkının bizi bu şekilde takip ettiğini görmek gerçekten mutluluk verici. Taraftarlarımızın ilgisi bize güç katıyor. Böyle bir görevde olmak gurur verici. Bu galibiyeti Türk halkına armağan ediyoruz" diye konuştu.

Montella, karşılaşmanın atmosferinden memnun kaldığını ve böylesine büyük bir ilgiyle karşılaşmanın, 2026 hazırlıkları için önemli bir tecrübe sunduğunu belirtti.

"Oyuncularım büyük bir takım refleksi gösterdi"

Maçın ilk dakikalarında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ancak çabuk toparlandıklarını vurgulayan Montella, "İlk 10 dakika organize olamadık ama sonrasında baskılarımızı toparladık. Böyle kötü başlangıçlarda geri dönmek kolay değildir. Oyuncularım, büyük bir takım refleksi gösterdi. Maçı çeviren performanslarından dolayı gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Dünya Kupası, kolay bir yol değil"

Montella, 2026 Dünya Kupası'na katılma hedeflerini yinelerken, turnuvaya giden yolun zorluklarına da dikkat çekerek, "Burada olmak bizim için sadece bir maç oynamaktan ibaret değil. 2026 için buradayız. O turnuvaya katılmak kolay değil ama inancımız ve çalışmamızla bunu başaracağız. Taraftarımız her yerde bizimle. Bu motivasyonla elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

"Genç ve yetenekli bir jenerasyona sahipler"

Amerikalı gazetecilerin ABD Milli Takımı'na dair yönelttiği soruya da yanıt veren Montella, "ABD çok genç bir takım. Eksik oyuncularına rağmen bugün iyi bir mücadele verdiler. Genç, yetenekli bir jenerasyona sahipler ve iyi bir teknik direktörleri var. 2026 için rekabetçi bir takım olacaklar" sözlerini sarf etti.

Takımda yer alan genç oyuncuların performansını da değerlendiren Montella, özellikle ilk kez bu seviyede forma giyen futbolcuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Farklı bir futbolla ilk kez karşılaşan bazı oyuncularımız vardı. Bazı oyuncuların performansı memnun ediciydi. Bu tarz maçlar onların gelişimi için çok değerli."

"Bugün sadece futbol oynamadık, aynı zamanda Türk bayrağını da gururla taşıdık"

Connecticut'taki karşılaşmayı izleyen 34 bine yakın futbolseverle ilgili de konuşan Montella, ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün sahada sadece futbol oynamadık, aynı zamanda Türk bayrağını gururla taşıdık. Amerika'daki vatandaşlarımızdan gördüğümüz destek, buradaki varlığımızı daha anlamlı kılıyor. Umarım 2026'da da burada oluruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Montella: Galibiyet Türk halkına! - Son Dakika

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