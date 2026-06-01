Montella: Gençlerden Memnunum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Montella: Gençlerden Memnunum

01.06.2026 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, genç futbolcuların performansını değerlendirip geleceği planlıyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, genç futbolcuların performansından memnun olduğunu ve milli takımın geleceğini de planlamaya çalıştığını söyledi.

A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Tempolu oynamak bizim için çok önemliydi"

'Kuzey Makedonya'nın, hala Avustralya ile benzer özelliklere sahip olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusunu Montella, "Hiçbir takım birebir olmaz ama benzerliklerin olduğu, Avustralya'nın da 5'li oynayacağını bildiğimiz için Makedonya'yı. Tempolu oynamak bizim için çok önemliydi bu maçta. Futbolcularımın ciddiyetini görmek beni mutlu etti" diye cevap verdi.

"Kondisyonunu bulması gereken bazı futbolcularımız var"

Dünya Kupası'ndaki ilk maça yaklaşık iki haftalık bir zaman olduğunu hatırlatan İtalyan teknik adam, "Kondisyonunu bulması gereken bazı futbolcularımız var. Kenan, Hakan, Kerem gibi.. Arda da onlardan biri ve bugün çok önemli bir yarım saat gördük. Ufak tefek problemleri olan futbolcularımız var. Ferdi de ufak sakatlıkla geldi, daha antrenman yaptıramadık. İlk maçımıza kadar zamanımız var. Kondisyonlarını yüzde 100'e yakına getirmeye çalışacağız. Umarım herkes yüzde 100 olur ama bazı futbolcularımız olur mu olmaz mı, beklememiz gerekir" şeklide konuştu.

Vincenzo Montella, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sıcak hava şartlarının takımı etkilemeyeceğini dile getirerek, "Hemen alışmamız gereken bir konu. En kısa sürede en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

"Bu performansı vereceklerini biliyorduk"

Deniz Gül, Aral Şimşir ve Can Uzun gibi genç futbolcuların performansından çok memnun olduğunu da söyleyen Montella, "Beklentimizin dışında bir şey olmadı. Bu performansı vereceklerini biliyorduk. Yavaş yavaş takımıza entegre olmaya başladılar. Onlar için ayrı mutluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Geleceği de sağlamlaştırmamız lazım"

Tecrübeli teknik adam, oyun stratejilerini belirlerken bütün futbolcuların özelliklerini düşünerek hareket ettiğini aktararak, "Bütün futbolcularımızın farklı özellikleri var. Maçtan maça değiştirebiliyoruz. Ben geleceği de planlamaya çalışıyorum. Gençlere şans vermenin önemli olduğun biliyorum. Can, ikinci ligdeyken de çağırıyordum. Geleceği de sağlamlaştırmamız lazım. Futbolcularımızı entegre etmemiz lazım. Can Uzun ve Deniz Gül benimle oynamaya başladılar. Onlara inanıyorum, inanmasam burada olmazlardı" cümlelerine yer verdi.

"Benim tek düşüncem milli takım"

Tek düşüncesinin milli takım olduğunu yineleyen İtalyan çalıştırıcı, "Bütün enerjim ve odağım milli takım için. Menajerime de söyledim; birisi ararsa bana bir şey getirme diye. Benim tek düşüncem milli takım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella: Gençlerden Memnunum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya

23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:27
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 00:16:49. #7.13#
SON DAKİKA: Montella: Gençlerden Memnunum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.