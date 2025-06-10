Montella: 'Hazırlık Maçı Ama Final Gibi' - Son Dakika
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Montella: 'Hazırlık Maçı Ama Final Gibi'

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10.06.2025 00:59
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Montella: \'Hazırlık Maçı Ama Final Gibi\'
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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Meksika maçı için yüksek tempoda hazırlandıklarını belirtti.

- Vincenzo Montella: "Hazırlık maçı ama final gibi yaşıyoruz"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella

"Santiago Jimenez çok iyi bir oyuncu, ama bizim savunmamız da güçlü"

"Meksika'nın futbol kültürü çok güçlü"

CAROLINA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Meksika maçıyla ilgili, "Hazırlık maçı ama final gibi yaşıyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te Meksika ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella, Orkun Kökçü ile birlikte Chapel Hill'deki Kenan Memorial Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Meksika'nın güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Montella, "Rakibimiz son CONCACAF şampiyonu, organizasyon gücü yüksek, agresif ve kaliteli oyunculara sahip bir takım. Biz de bu maça sezonun son karşılaşması gözüyle bakıyoruz. Oyuncularımız sezon sonunda, Meksikalılar ise sezon ortasında. Bu farkı telafi etmek için mücadele edeceğiz. Hazırlık maçı ama final gibi yaşıyoruz" dedi.

"Her oyuncuyu riske atamayız, değişiklikler olacak"

Kadrodaki bazı isimlerle ilgili sağlık durumu hakkında da bilgi veren Montella, "Ahmet geri döndü ve antrenmanlara katıldı. Eren'in durumu ise maç günü netleşecek. Oyuncularımızın sağlığı bizim için öncelikli. Herkesi riske atamayız" ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçlarının aynı zamanda genç oyuncuları değerlendirme açısından önemli olduğunu belirten Montella, "İlk maçta iki oyuncuya ilk kez forma verdik. Bu maçta da benzer kararlar alabiliriz ama bu değişikliklerin dengeli olması önemli. Oyun kurgusunu da korumamız gerek" dedi.

"Santiago Jimenez çok iyi bir oyuncu, ama bizim savunmamız da güçlü"

Meksikalı gazetecilerin sorusu üzerine Meksika Milli Takımı'nın forveti Santiago Jimenez ile ilgili değerlendirmede bulunan Montella, "Onu hem insan hem oyuncu olarak çok seviyorum. Feyenoord'da birlikte güzel anılarımız oldu. Çok iyi bir kariyeri olacak. Ama bizim savunmamız da güçlü. Onu durdurmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

2002 Dünya Kupası anısı: "Çok iyi bir kadroyduk ama elendik"

Montella, bir gazetecinin 2002 Dünya Kupası'na dair sorusu üzerine duygusal anlar yaşadı. O dönemde İtalya Milli Takımı formasını giyen Montella, Meksika'ya karşı Del Piero'ya yaptığı asistin ardından gelen beraberlik golünü hatırlatarak, "O gün turu geçmiştik ama sonraki maçta Güney Kore'ye elenmek bizi çok üzmüştü. O kadroyla şampiyonluğa ulaşabileceğimizi düşünüyorduk" dedi.

"Meksika'nın futbol kültürü çok güçlü"

Meksika futboluna dair genel bir değerlendirmede de bulunan Montella, "Meksika futbolu çok tutkulu, seyirci desteği çok yüksek. Uzun yıllardır büyük turnuvaların değişmeyen takımı oldular. FIFA sıralamasında 17'nci sıradalar. Bu yüzden ciddi bir mücadele bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Montella: 'Hazırlık Maçı Ama Final Gibi' - Son Dakika

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