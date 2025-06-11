Montella: 'Kaybetmeyi hak etmedik!' - Son Dakika
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Montella: 'Kaybetmeyi hak etmedik!'

11.06.2025 15:29
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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Meksika karşısındaki mağlubiyeti haksız buldu.

- Vincenzo Montella: "Kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum"

CAROLINA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD kampının genelinde kırmızı beyazlı takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu söylerken, Meksika karşısında ise mağlubiyeti hak etmediklerini dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirdiği kampın ikinci hazırlık maçında Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Gelecekle alakalı ümitliyiz, kaybettiğimiz için mutlu değiliz"

Montella, milli takımın ilk yarıda tamamıyla oyuna hakim olduğunu ve çok fazla şut attıklarını belirterek, "Sezon ortasında oynayan bir takıma karşı mücadele ettik, ister istemez fiziksel kondisyonda bu farkı hissedebildik. Her şeye rağmen rakipten 3 kat fazla şutumuz var, sadece isabet oranı maalesef düşüktü. Herkes topun gerisindeyken hatalı bir gol yedik, böyle ufak tefek hataları yapmamalıyız, bu bize deneyim kazandırdı. Kamp döneminde 4 yeni futbolcuyu milli takım formasını giyerken gördük. Gelecekle alakalı ümitliyiz, kaybettiğimiz için mutlu değiliz, kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum ama bu kampı bu şekilde noktalıyoruz. En iyi şekilde deneyimleri ileride kullanmak için yanımızda götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ben geldiğimde FIFA sıralamasında 40. sıradaydık, 27. sıraya yükseldik"

Hem Meksika karşılaşmasında hem de ABD kampında genel olarak takımın performansından memnun olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Ben geldiğimde FIFA sıralamasında 40. sıradaydık, 27. sıraya yükseldik, Meksika 17. sırada, rakibimizin değerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Genel olarak baktığımızda hak ettiğimiz bir mağlubiyet değildi. Biraz o üzüntüyle baş başa kaldık, herkes mücadelesini verdi sadece şutlarımızda biraz daha isabetli olabilirdik. Rakipten daha kötü fiziksel performans koymadık, korakor bir mücadele vardı. Bazı futbolcularımız 50 maçtan sonra oynadı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da fazla dinlenemediler, ona rağmen fiziksel olarak rakibin gerisinde değildik. Bunu söylemek güzel değil ama birçok da eksiğimiz vardı" diye konuştu.

'Arda Güler 10 numaralı formayı giymeye devam edecek mi?' sorusuna ise Vincenzo Montella, "Kendi kendime sorduğum bir soru değil. Geçmişte forma numaralarıyla alakalı hatalarım var o yüzden o toplara girmiyorum" cevabını verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Montella: 'Kaybetmeyi hak etmedik!' - Son Dakika

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