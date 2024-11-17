Montella: Negatifliğe yer vermiyoruz - Son Dakika
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Spor

Montella: Negatifliğe yer vermiyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Galler ile berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

17.11.2024 00:31
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- Montella: "Negatifliğe yer vermiyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella:

"Bugün galip gelmek isterdik. Avantajımız var"

KAYSERİ - A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, eşitlikle sona eren Galler maçının ardından yaptığı açıklamada, "Negatifliğe yer vermiyoruz. Bugün galip gelmek isterdik. Avantajımız var" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri'de ağırladığı Galler ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, muazzam bir performans gösterdiklerini belirterek, "Kaleye 25 tane şutumuz var, rakibin 4 şutu var. Böyle bir performans göstermek beni gururlandırıyor. Soyunma odasında herkesi üzüntülü gördüğümüzde, yüreğimizi sahaya koyduğumuzu görünce mutlu oluyorum. İleride böyle devam edeceğiz" diye konuştu..

Hakan Çalhanoğlu'nun ikinci yarıda oyundan alınmasına ilişkin konuşan Montella, "Hakan'ı sahadan almak çok zor. Dünyada herhangi bir takıma koyun çıkarmak istemezsiniz. Domine eden bir futbolcu. Sahada ufak bir sakatlık oluştu. O yüzden çıkarmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

"Negatifliğe yer vermiyoruz"

Montello, beraberliğin değerli olabileceğini düşündüklerini vurgulayarak, "Negatifliğe yer vermiyoruz. Gerçekçi olmamız lazım. Bugün galip gelmek isterdik. Avantajımız var. Geçmiş maçlarda verdiğimiz emeklerden dolayı avantajımız var. A ligine çıkmak gibi hedefimiz var. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu sorumluluğu aldığı için kendisini kutluyorum"

Vincenzo Montello, Kerem'in kaçırdığı penaltının sorulmasına üzerine, "1 dakika öncesinde oyundan Arda'yı almıştım. Arda da vuruyor. Kerem de çok iyi vuruyor. Orkun da kullanıyor. Penaltıyı sorumluluğu alan ve yüreğini ortaya koyan futbolcular kaçırır. Bu sorumluluğu aldığı için kendisini kutluyorum. Futbolun bazı enstantanelerde okunabilir bir oyun olduğunu söyleyebiliriz kaliteli bir takıma karşı oynadık. Her şeye rağmen 25 tane şutumuz var. Sadece golü atamadık. Atsaydık başka bir şey konuşuyor olacaktık. Arda'yı sahadan almak zor bir iş. Onu hiçbir zaman çıkarmak istemezseniz. Dahice ve hızlı oynayabilen bir futbolcu. Uzun zamandır devamlı bir şekilde oynamayan bir futbolcumuz. O yüzden fiziksel olarak devamını getiremeyeceğini düşündüm. Kaan bize fiziksel güç kattı. Kendi gücü ile orta sahayı toparladı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Montella: Negatifliğe yer vermiyoruz - Son Dakika

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