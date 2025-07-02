Montella\'nın yardımcısı sürpriz! Bir dönem Fenerbahçe\'yi de çalıştırmıştı

Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor'un başına geçen Selçuk Şahin, A Milli Takım'daki görevinden affını istemişti. Bu doğrultuda A Milli Takım'ın teknik ekibinde bir değişiklik yaşanacak.

TAHİR KARAPINAR MİLLİ TAKIMA

Selçuk Şahin'in görevinden ayrılmasının ardından, yerine gelecek isim netleşiyor. Basında yer alan haberlere göre; Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Tahir Karapınar'ın A Milli Takım yardımcı antrenörlüğü görevine getirilmesi ve Vincenzo Montella'nın ekibine katılacağı belirtildi.

SON GÖREV YERİ FENERBAHÇE

Tecrübeli futbol adamı, son olarak Fenerbahçe altyapısında gelişim antrenörü olarak görev almıştı. 2019-2020 sezonunda Sarı-lacivertlilerin başında 9 maça çıkan 58 yaşındaki teknik adam, 1.44 puan ortalaması yakalamıştı.