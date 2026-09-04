Montella, Süper Lig\'de Başakşehir-Galatasaray derbisini tribünden canlı izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir- Galatasaray maçını stadyumdan takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da stadyumdan izledi. Montella, yardımcı antrenörleriyle birlikte protokol tribününden müsabakayı takip etti.