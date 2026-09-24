Montella ve Salih Özcan'ın açıklamaları DHA FEED 2'den canlı yayınlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Salih Özcan'ın açıklamaları DHA FEED 2'den canlı yayınlanıyor. Montella ve Özcan'ın sözleri, canlı yayınla izleyicilere aktarılıyor.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Salih Özcan'ın açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: DHA
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