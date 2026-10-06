Montella'dan maç sonunda yine çok konuşulacak sözler - Son Dakika
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Montella'dan maç sonunda yine çok konuşulacak sözler

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Montella\'dan maç sonunda yine çok konuşulacak sözler
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A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Montella, İtalya mağlubiyetini değerlendirirken futbolcularını tebrik etti. Montella, rakibe fazla şut şansı vermeden goller yediklerini belirterek, ''İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'' dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"İTALYA'DAN DAHA FAZLA MAÇTAYDIK"

Mücadeleyi değerlendiren Montella, "Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan! Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik." dedi.

Montella'dan maç sonunda yine çok konuşulacak sözler

''LK KEZ 4 MAÇ ÜST ÜSTE YAPTIK"

Oynanan maçlar hakkında yorum yapan İtalyan hoca, "Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

Montella'dan maç sonunda yine çok konuşulacak sözler

"BUNLARI SÖYLEMEK İSTEMİYORUM İSTEMİYORUM''

Sözlerine devam eden deneyimli isim, "İlk İtalya maçındaki ilk yarı dışında rakiplerle iyi mücadeleler verdik, eksiklerimize rağmen... Bütün rakiplerle korakor oynadık eksiklerimize rağmen. Rakipler ikinci yarıda üç değişiklik yaptı, 400 milyon euro değerinde 3 futbolcu soktu! Bunları söylemek istemiyorum ama böyle. Maalesef tam kadro olmadığınızda bunlara karşı da mücadele veriyorsunuz." şeklinde konuştu.

Montella'dan maç sonunda yine çok konuşulacak sözler

"DÜNYA KUPASI'A GİDİŞ DENGELERİ BOZDU"

Vincenzo Montella son olarak, "Dünya Kupası başarısı, dengelerimizi bozmuş olabilir! Ülkemizde beklentiler yükseldi! Bu 4 maçlık dönemden bahsetmiyorum. Beklenti yükseldikçe, hepimiz daha fazlasını istedik! Bizler de... Futbolcular ve bizler için gösterilen sevginin farkındayız. Nereye gidersek, arkamızdan ordu geliyor. 4 maçın 3'ünde eşit seviyede oynadık. Gurur duymaları gerekmiyor, istediğimiz sonuçlar olmadı ama geleceğe umutla bakacak oyunlar oldu Oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik." açıklamasını yaptı. 

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