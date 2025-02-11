Morais: Potansiyelimizi Açığa Çıkarmalıyız

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- Jose Morais: "Potansiyelimizi açığa çıkardığımızda daha fazla puan kazanacağız"

MUĞLA - Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Potansiyelimizi açığa çıkardığımızda daha fazla puan kazanacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takım açısından da zor bir maç olduğunu belirten Morais, "İki takım da şanslar oluşturdu. Savunma performansımızın iyi olduğunu söyleyebilirim. Rakibimiz maç boyunca uzun toplarla oynadı. Gol yemememiz önemliydi, aynı zamanda hücumda pozisyonlar ürettik. Süreç bizim için devam ediyor, üçüncü bölgede yarattığımız pozisyonları gole çevirdiğimizde avantajlı sonuçlar alacağız" dedi.

"Takım içinde daha potansiyelini açığa çıkarmamış oyuncular var"

Portekizli teknik adam, takımının gelişim sürecine vurgu yaparak, "1 puan 1 puandır ama takımımda büyük bir potansiyel görüyorum. Bunu açığa çıkardığımızda daha fazla puan kazandığımız dönemler gelecektir. Takımımla gurur duyuyorum. Bir sonraki karşılaşma için hemen çalışmaya başlayacağız. Gelişim gösterdikçe hak ettiğimizden daha fazlasını kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Santrfor transferi hücum bölgesinde rahatlama sağlayabilir"

Transfer dönemine de değinen Morais, "Her zaman transfer fırsatlarını değerlendirmek isteriz ancak şu an için net bir şey söylemek erken olur. Takım içinde potansiyelini henüz tam olarak açığa çıkaramamış oyuncular var. Kalitemiz yüksek ama oyuncuların en üst seviyesine çıkmadığını düşünüyorum. Şu ana kadar 22 maçta 15 gol attık, 29 gol yedik. Bu rakamlar bazı şeyleri anlatıyor. Hücum bölgesinde bizi rahatlatabilecek bir santrfor transferi yapabiliriz. Ancak elimizde Puşcaş gibi bir santrforumuz da var, belki onun hareketlenmesiyle daha fazla katkı alabiliriz" diye konuştu.