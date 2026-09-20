Moreno'nun 68'deki golüyle Kayserispor, deplasmanda Mardin 1969 Spor'u 1-0 yendi

Moreno'nun 68'deki golüyle Kayserispor, deplasmanda Mardin 1969 Spor'u 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan maçta Metro Holding Kayserispor, deplasmanda Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti. Kayserispor'un galibiyet golünü 68. dakikada Moreno kaydetti.
Stat: 21 Kasım
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Güner Mumcu Taştan, Burak Sami Şad
Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic (Dk. 58 Bünyamin Balat), Kayode (Dk. 58 Osman Yıldırım), Dimitrov (Dk. 79 Ahmet Ülük), Uğur Adem Gezer, Adem Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı (Dk. 74 Eray Korkmaz), Wilks (Dk. 73 Denizhan Taşkan), Teklic
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Tabidze, Semih Güler, Murat Uçar (Dk. 87 Oğulcan Çağlayan), Sinan Kurt (Dk. 87 Hasani), Benhur Keser (Dk. 76 Denis Radu), Moreno, Camara, Görkem Sağlam (Dk. 65 Ensar Kemaloğlu), Cenk Şen, Seferi (Dk. 87 Dulca)
Gol: Dk. 68 Moreno (Metro Holding Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Görkem Sağlam (Metro Holding Kayserispor), Dk. 90+1 Osman Yıldırım (Mardin 1969 Spor)
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayserispor, deplasmanda Mardin 1969 Spor'u 1-0 yendi.
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