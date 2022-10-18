Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı - Son Dakika
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Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı

18.10.2022 15:39

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un isteği ve bilgisi doğrultusunda Moritz Volz'un yardımcı antrenörlüğe getirildiğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, "Yardımcı antrenör Moritz Volz, Teknik Direktör Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacak" denildi.

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un teknik ekibine Alman antrenör Moritz Volz'i dahil etti. Son olarak RB Leipzig'de, Julian Nagelsmann'ın yardımcıları arasında bulunan Volz, sarı-kırmızılılarda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacak.

Galatasaray'da teknik ekibe Moritz Volz takviyesi

"BİLİMSEL ALANDA DA ÇALIŞMALARDA BULUNACAK"

Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenör Moritz Volz, Teknik Direktör Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacak. Okan Buruk'un 1 ay önce görüşme gerçekleştirdiği Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacak" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İHA

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